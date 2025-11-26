Η πρώτη αντίδραση στα έκτακτα μέτρα για την λειψυδρία ήρθε από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση της κήρυξης σε κατάσταση συναγερμού για τη λειψυδρία ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Η σημερινή είδηση ότι Πάτμος και Λέρος εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για τη λειψυδρία, με την Αττική να ακολουθεί, αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν προέκυψε ξαφνικά. Η κλιματική κρίση δεν εμφανίστηκε σήμερα. Οι ανάγκες νησιωτικότητας δεν ανακαλύφθηκαν χθες. Οι υδατικοί πόροι της Αττικής δεν έπεσαν ιστορικά χαμηλά μέσα σε μια εβδομάδα.

Το να ενεργοποιούνται έκτακτες διαδικασίες μόνο όταν η κατάσταση έχει φτάσει στο όριο, σημαίνει ότι η πολιτεία εξακολουθεί να λειτουργεί αντιδραστικά και όχι προληπτικά. Στις κρίσιμες υποδομές, και το νερό είναι η πιο κρίσιμη απ’ όλες, ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να προηγείται του συναγερμού, όχι να τον ακολουθεί.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να βρίσκεται κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές: να “τρέχει” έργα αφαλάτωσης, αγωγούς, αντλιοστάσια και ενισχύσεις δικτύων όταν οι κάτοικοι, οι νησιώτες και ο μεγαλύτερος αστικός πληθυσμός της χώρας έχουν ήδη φτάσει ένα βήμα πριν τους περιορισμούς στη χρήση νερού.

Η έλλειψη έγκαιρου σχεδιασμού δεν είναι τεχνικό θέμα. Είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας.

Αν το νερό φτάνει στο «κόκκινο» τον Νοέμβριο, τότε το πρόβλημα είναι δομικό. Και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το πρόσχημα της “κακής συγκυρίας”.

Χρειάζεται:

-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός διαχείρισης υδάτων,

-ενίσχυση ταμιευτήρων, μικρών και μεσαίων φραγμάτων,

-εκσυγχρονισμός δικτύων μείωσης απωλειών,

-πραγματική στρατηγική για τα νησιά και όχι λύσεις της τελευταίας στιγμής,

-διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών με σαφή χρονοδιαγράμματα.

Η κλιματική προσαρμογή δεν μπορεί να γίνεται με ανακοινώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η χώρα χρειάζεται σταθερές υποδομές, σχέδιο και σοβαρότητα και όχι διαρκή “κόκκινα φανάρια” που ανάβουν μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή.»