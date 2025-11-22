Η απουσία φυτοκάλυψης στις καμένες πλαγιές επέτρεψε στο νερό να κατέβει με ορμή, μεταφέροντας λάσπη και φερτά υλικά στις χαμηλότερες ζώνες.

Η Φιλιππιάδα βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας διπλής κρίσης που δοκιμάζει τα όρια της τοπικής κοινωνίας και της αντοχής της φύσης.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, όπως επισημαίνει το epiruspost, που άφησαν πίσω τους καμένη γη, απώλειες και ένα τοπίο απογυμνωμένο από βλάστηση, ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Τα λασπόνερα κάλυψαν δρόμους, αυλές και επαγγελματικούς χώρους, ενώ οι κάτοικοι είδαν τις περιουσίες τους να απειλούνται για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ελάχιστων ημερών.

Οι ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και μελισσοκομικές εγκαταστάσεις προσθέτουν νέο βάρος σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή. Η ανάγκη για άμεση κρατική παρέμβαση και ουσιαστική στήριξη είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

Δείτε εικόνες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προβλήματα και κατολισθήσεις στην Ήπειρο

{https://exchange.glomex.com/video/v-defcwngn2t4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις στην Κέρκυρα

{https://exchange.glomex.com/video/v-defd2m50v53d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κόπηκε στα δύο ο δρόμος στα Μετέωρα

{https://exchange.glomex.com/video/v-defd3bpo9btt?integrationId=40599y14juihe6ly}