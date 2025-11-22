Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας. Έκκληση από τους δημάρχους.

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-def6b7r7kuv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

Προβλήματα εντοπίζονται και σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας - Νέας Μανωλάδας» .

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι "κατέβασαν" φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-def5w4wc3s9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Κλιμάκιο στην Κέρκυρα

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής, με πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά να έχουν κατακλύσει δρόμους στην Κέρκυρα.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί βρίσκεται στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.

Περίπου δέκα περιοχές του βόρειου συγκροτήματος έχουν πληγεί, όμως το θετικό είναι ότι, παρά τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση χθες το βράδυ γύρω στις 9–10. Σήμερα τα προβλήματα ρεύματος είναι ελάχιστα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-def2qsj6h10p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εγκλωβισμένοι κάτοικοι στους Μελισσουργούς Άρτας

Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η Άρτα λόγω της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα.

Στους Μελισσουργούς, σύμφωνα με το pelop.gr, περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από τους χειμάρρους που κατεβαίνουν από το βουνό, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-def49mnrfbd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι ορμητικοί χείμαρροι που κατεβαίνουν από το βουνό, έχουν κόψει τους δρόμους στα δύο, οδηγώντας σε συνθήκες πλήρους αποκλεισμού. Η μετακίνηση μέσα και έξω από το χωριό είναι αδύνατη.