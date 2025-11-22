Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, στα Τρίκαλα, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Σε ανακοίνωση του δήμου επισημαίνεται: «Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή.

Παραμένουν, ωστόσο, αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.