Έπεσαν κολώνες ρεύματος και δέντρα στη Φθιώτιδα. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής μέρας σε περιοχές της Φθιώτιδας, με πτώσεις σε κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος και δέντρων, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση ολόκληρες περιοχές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Φθιώτιδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

Στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας δεν σημειώθηκαν μόνο πτώσεις σε κολώνες ρεύματος, αλλά και θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα. Μετά τις 6:00 το απόγευμα, στην περιοχή της Μακρακώμης, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, προκειμένου τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με τον δήμο, να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των βλαβών με ασφάλεια.

Πτώσεις σε κολώνες καταγράφηκαν και μέσα στη Λαμία, αλλά και σε χωριά της ευρύτερης περιοχής, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Χιόνια στην Ευρυτανία

Την ίδια ώρα, το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα άρχισε να καλύπτει μεγάλο μέρος του νομού Ευρυτανίας, με τη χιονόπτωση να δημιουργεί ήδη τα πρώτα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, λόγω της χιονόπτωσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας.

Ειδικότερα, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική:

Από την 5η έως την 10η χ/θ της Εθνικής Οδού Καρπενησίου - Αγρινίου (θέση Μπαγασάκι).

Από την 5η έως την 8η χ/θ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καρπενησίου - Λαμίας (Ράχη Τυμφρηστού).

Από την 12η έως την 24η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Κρικέλλου - Δομνίστας.

Από την 12η έως την 48η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Φουρνάς - Καρδίτσας.

Από την 8η έως την 35η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Στενώματος - Δομιανών.

Από την 8η έως την 33η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Φιδακίων - Αγίας Βλαχέρνας.

Από την 6η έως την 13η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από την 35η έως την 45η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου - Προυσού - Αγρινίου.

Από την 6η έως την 8η χ/θ της Εθνικής Οδού Καρπενησίου - Λαμίας (Σήραγγα Τυμφρηστού).

Στη Φθιώτιδα, αντιολισθητικές αλυσίδες απαιτούνται στον δρόμο Λαμίας - Καρπενησίου, από το 59ο έως το 65ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Τυμφρηστού.

Παράλληλα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας υπενθυμίζει ότι για το σύνολο του οδικού δικτύου των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, στο πλαίσιο των έκτακτων καιρικών συνθηκών.