Η ιστορία του μουσείου ξεκινά ουσιαστικά από τη συλλογή ιδιωτών και εταιρειών που δώρισαν συστήματα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Στην καρδιά της ελληνικής τεχνολογικής ιστορίας βρίσκεται ένα μοναδικό μουσείο: το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής (ΕΛ.Μ.Π.), που συγκεντρώνει περισσότερους από 280 ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για έναν χώρο, στο Μοσχάτο Αττικής, που δε λειτουργεί μόνο ως αποθήκη παλαιών υπολογιστών, αλλά ως ζωντανός τόπος μάθησης, έρευνας και έμπνευσης για νέες γενιές επισκεπτών και τεχνολόγων.

Η αποστολή του είναι ξεκάθαρη: να διατηρηθεί η ψηφιακή κληρονομιά της χώρας και να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να κατανοήσουν πώς η πληροφορική επηρέασε την κοινωνία, την εκπαίδευση και την καθημερινότητά μας.

Η συλλογή του ΕΛ.Μ.Π. περιλαμβάνει προσωπικούς υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, φορητές συσκευές, αλλά και παλιότερα τεχνολογικά αντικείμενα όπως λυχνίες, διάτρητες κάρτες και πρώτες μνήμες RAM.

Κάθε έκθεμα αφηγείται μια ιστορία: από τα πρώτα πειραματικά συστήματα που κατείχαν ολόκληρους χώρους, έως τους υπολογιστές που σύντομα έγιναν εργαλείο γραφείου και σπιτιού. Παράλληλα, η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 αντικείμενα, όπως περιφερειακά, αποθηκευτικά μέσα και περιοδικά τεχνολογίας, δημιουργώντας μια πλήρη εικόνα της εξέλιξης της πληροφορικής.

Σημαντική διάσταση του μουσείου είναι η εκπαιδευτική του προσφορά. Μέσα από ξεναγήσεις, διαδραστικά προγράμματα και εκδηλώσεις, οι επισκέπτες μπορούν να δουν όχι μόνο πώς λειτουργούσαν οι πρώτοι υπολογιστές, αλλά και πώς η τεχνολογία μετασχημάτισε την κοινωνία. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με παλιά συστήματα, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της πληροφορικής και να εμπνευστούν για το μέλλον.

Το μουσείο δεν αποτελεί μόνο εθνικό επίτευγμα αλλά και σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο. Η συγκέντρωση τόσο πλούσιων συλλογών και η τεκμηρίωση της ιστορίας της τεχνολογίας καθιστούν το ΕΛ.Μ.Π. μοναδικό στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από συνεργασίες με πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς, η πληροφορική ιστορία της Ελλάδας παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό και αναδεικνύεται η σημασία της για την ανάπτυξη της χώρας.

Παρά τις δυσκολίες συντήρησης των παλιών συστημάτων, το μουσείο συνεχίζει να αναπτύσσεται, υιοθετώντας νέες ψηφιακές τεχνολογίες για να κάνει τα εκθέματά του πιο προσιτά. Ψηφιακές ξεναγήσεις, εφαρμογές και online συλλογές επιτρέπουν σε οποιονδήποτε, ακόμα και μακριά από την Αθήνα, να ανακαλύψει την ιστορία της πληροφορικής.

