Δύο άνδρες που θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι συνελήφθησαν χθες βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση για κλοπή από συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ.

Γύρω στις 9.30 το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, οι διαρρήκτες τοποθέτησαν ανυψωτικό μηχάνημα στο εξωτερικό μέρος του μουσείου, στο κέντρο του Παρισιού, και εισήλθαν στην «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος. Αφού έσπασαν τα παράθυρα και τις βιτρίνες της αίθουσας και αφαίρεσαν τα κοσμήματα, διέφυγαν με δύο σκούτερ μεγάλης ισχύος. Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά επτά έως οκτώ λεπτά.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι δύο άνδρες είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και προέρχονται από την περιοχή του Σεν-Σεν-Ντενί. Ο ένας εκ των δύο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Αλγερία, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Για την έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην BRB και την κεντρική υπηρεσία κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών OCBC, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 ερευνητές.