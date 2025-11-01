Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες αναμένονται για την τελετή. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έπειτα από εντατικές προετοιμασίες και πολλές αναβολές, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, εγκαινιάζεται σήμερα με λαμπρότητα στο Κάιρο, στο πλαίσιο μιας πολυδιαφημισμένης εκδήλωσης με στόχο να προβληθούν τα επιτεύγματα της χώρας και να τονωθεί ο τουρισμός.

Η περιοχή γύρω από το μουσείο, που βρίσκεται κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, έχει αποκλειστεί από το πρωί ενόψει της τελετής των εγκαινίων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες αναμένονται για την τελετή, από τις οποίες «40 θα έχουν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων», ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ως προοίμιο του σημερινού θεάματος, η κολοσσιαία πρόσοψη του μουσείου, που βρίσκεται σε μια πλαγιά με θέα στο οροπέδιο της Γκίζας και τις πυραμίδες της, φωτίστηκε τις τελευταίες νύχτες.

Αυτό το μνημειώδες μουσείο που εκτείνεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, στοίχισε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απαίτησε τιτάνια έργα είκοσι ετών, τα οποία υποστήριξε οικονομικά και τεχνικά η Ιαπωνία.

Κορυφαίο έκθεμα του νέου μουσείου: ο θησαυρός του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 σε έναν ασύλητο τάφο της Κοιλάδας των Βασιλέων στην Άνω Αίγυπτο, μαζί με τα σχεδόν 5.000 κτερίσματά του που συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο.

Συνολικά, στο GEM στεγάζονται περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, τα μισά από τα οποία θα εκτεθούν, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο αφιερωμένη σε έναν μόνο πολιτισμό, ο οποίος έχει δει τριάντα δυναστείες να έρχονται και να παρέρχονται σε πάνω από 5.000 χρόνια ιστορίας.

Όταν το μουσείο ανοίξει για το κοινό την Τρίτη, τους επισκέπτες θα υποδέχεται στο τεράστιο αίθριο το πιο μνημειώδες άγαλμα του μουσείου - 83 τόνοι γρανίτη, ύψους έντεκα μέτρων - που αναπαριστά τον Ραμσή Β΄, τον Φαραώ που βασίλευσε στην Αίγυπτο για 66 χρόνια πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Το GEM διαθέτει καθηλωτικές γκαλερί, φωτισμό ακριβείας, εκθέσεις εικονικής πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο. Οι λάτρεις της αρχαιολογίας θα μπορούν να παρακολουθήσουν, μέσα από ένα γυάλινο παράθυρο, το έργο του εργαστηρίου συντήρησης για την αποκατάσταση ενός "ηλιακού σκάφους" 4.500 ετών, το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο σκάφος που έχει ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο, το οποίο πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα για το ταξίδι του στον άλλο κόσμο.

Έπειτα από αναβολές που συνδέονταν με την Αραβική Άνοιξη και στη συνέχεια με την πανδημία της Covid-19, τα επίσημα εγκαίνια είχαν ορισθεί για τις 3 Ιουλίου. Όμως οι αιγυπτιακές αρχές προτίμησαν να τα αναβάλουν την τελευταία στιγμή εξαιτίας περιφερειακών εντάσεων ώστε να αποδώσουν στο γεγονός «το παγκόσμιο εύρος που του αξίζει».

Έπειτα από δεκαετίες πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο, στη συνέχεια μια σειρά επιθέσεων και τέλος την πανδημία του 2020, ο αιγυπτιακός τουρισμός, κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της χώρας, ανακάμπτει: τα έσοδά του ήταν 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023-2024 (+34,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος), ενώ καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ τουριστών μετά την πανδημία.

Η χώρα έχει ήδη υποδεχθεί 15 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες τους εννέα πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση κατά 21% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με έσοδα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια (+14,7%), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο Ελχαμί αλ Ζάγιατ, πρώην πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Τουρισμού, δήλωσε στο AFP ότι το μουσείο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει στόχο τη μεταμόρφωση του οροπεδίου της Γκίζας.

«Η Αίγυπτος έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα πολιτιστική και τουριστική ζώνη» στο οροπέδιο, με ένα αεροδρόμιο σε κοντινή απόσταση και βελτιωμένες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες στις πυραμίδες, εξήγησε.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο οροπέδιο έχουν επιδιορθωθεί, έχει εισαχθεί ένα ψηφιακό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και κλιματιζόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία περνούν πλέον δίπλα από τις πυραμίδες.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το GEM από μόνο του θα μπορούσε να προσελκύει έως και επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανεβάζοντας ενδεχομένως τον συνολικό αριθμό επισκεπτών σε 30 εκατομμύρια έως το 2030.