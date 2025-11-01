Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία προέρχονται από τη μια οικογένεια που εμπλέκεται στο μακελειό.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, όπου δύο άνθρωποι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 5 ανήλικων παιδιών και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, έπεσαν νεκροί ενώ ακόμη 4 τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά από σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η οικογένεια του 39χρονου αποφάσισε να βαπτίσει τα 3 αβάπτιστα παιδιά του, το Σάββατο, προκειμένου να μπορέσουν να τελέσουν την κηδεία του, αύριο, Κυριακή.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί, όταν βγήκαν όπλα στα Βορίζια και οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν «βροχή». Οι σφαίρες έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, αλλά και στο φαράγγι της περιοχής.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και έτσι οι πυροβολισμοί σταμάτησαν.

Στην Κρήτη σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και ειδική μονάδα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ εκτός των άλλων υπηρεσιών έχουν επιστρατευτεί και τα ΕΚΑΜ της Κρήτης.

Το απόγευμα ξεκίνησε μεγάλη σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνσή Ηρακλείου υπό τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, Δημήτρη Μάλιο, ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις της ΕΛΑΣ, για να εντοπιστούν και θα συλληφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό.

Τι προκάλεσε το αιματοκύλισμα

Αιτία για το αιματοκύλισμα φέρεται να είναι το γεγονός ότι η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (Κάτω Χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (Πάνω Χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής (31/10) εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα στο υπό κατασκευή σπίτι.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί.

Μετά την έκρηξη, όλο το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τις δύο οικογένειες να επιχειρούν να λύσουν τις διαφορές τους με τη χρήση καλάσνικοφ και όπλων, καθώς οι πυροβολισμοί έπεφταν βροχή προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Το περιστατικό φέρνει μνήμες από την αιματηρή βεντέτα του 1955, που είχε συγκλονίσει τα Βορίζια και το πανελλήνιο, με έξι νεκρούς και 14 τραυματίες.

Σπαρακτικές σκηνές στο Βενιζέλειο

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου έχει μεταφερθεί η σορός ενός εκ των νεκρών, εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε, ενώ σημειώθηκε και λεκτική επίθεση σε αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Βλέποντάς τους η γυναίκα φέρεται να τούς φώναξε: «Τι ήρθατε τώρα; Δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και μια ιδιωτική κλινική άνοιξαν για τη διακομιδή των τραυματιών.

Σε χωριστά νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί τα θύματα, καθώς το κλίμα παραμένει τεταμένο και υπάρχουν φόβοι για επεισόδια στα κέντρα υγείας.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. είναι δρακόντεια, προκειμένου να αποφευχθεί νέος γύρος αιματοκυλίσματος.

Στο Βενιζέλειο, μάλιστα, έξω από τα ΤΕΠ συγκεντρώθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς των θυμάτων.

«Φανούρη μου, σε φάγανε»

Η αδερφή ενός εκ των θυμάτων του μακελειού, του Φανούρη Καργάκη, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του.

Μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε έμπλεη απόγνωσης: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

«Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά. Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές» πρόσθεσε.

