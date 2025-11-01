Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία το τραγικό συμβάν.

Το μακελειό που σημειώθηκε το Σάββατο στο χωριό Βορίζια, στη νότια Κρήτη, είναι ήδη πρωτοσέλιδο σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Συγκεκριμένα, το Reuters και το Associated Press περιγράφουν μια σκηνή χάους σε ένα από τα πιο ήσυχα και τουριστικά νησιά της Ελλάδας.

Το Reuters αναφέρει πως δύο άνθρωποι – ένας άνδρας και μια γυναίκα – σκοτώθηκαν, ενώ πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο χωριό.

Η επίθεση φέρεται να συνδέεται με μακροχρόνια οικογενειακή βεντέτα, φαινόμενο που, όπως επισημαίνει το πρακτορείο, παραμένει «βαθιά ριζωμένο σε ορισμένες αγροτικές περιοχές της Κρήτης».

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα σε ορεινή τοποθεσία.

Το Associated Press αναφέρει πως στο σημείο της αιματηρής επίθεσης βρίσκονταν κάτοικοι που συμμετείχαν σε τοπική γιορτή.

Το πρακτορείο μεταδίδει ότι «ο δράστης, οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα, πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον συγχωριανών του», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με ορισμένους να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δύο διεθνείς πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική αστυνομία έχει αποκλείσει την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας και διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης, που φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικές και περιουσιακές διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες της περιοχής.

«Οι βεντέτες αποτελούν σπάνιο, αλλά υπαρκτό, υπόλειμμα μιας παλιάς κουλτούρας τιμής και αντεκδίκησης», γράφει το Reuters, σημειώνοντας ότι η Κρήτη έχει κατά καιρούς γίνει σκηνή τέτοιων τραγικών επεισοδίων.

Το AP τονίζει την οδύνη των κατοίκων, που δηλώνουν «σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι». Ένας τοπικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ότι «η Κρήτη δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια» και πως η μικρή κοινότητα «προσπαθεί να καταλάβει πώς ένα τοπικό μίσος μετατράπηκε σε τόσο απρόσμενη τραγωδία».

Στο ρεπορτάζ του, το Reuters επισημαίνει ότι το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα προσπαθεί να ενισχύσει την εικόνα ασφάλειας στα νησιά της, ενόψει της τουριστικής περιόδου του 2026.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι «η Κρήτη είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου» και ότι τέτοια γεγονότα «πλήττουν την εικόνα της φιλήσυχης νησιωτικής ζωής».

Το τραγικό συμβάν στην Κρήτη, όπως καταγράφει ο ξένος τύπος, αποτελεί υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο ειρηνικοί τόποι μπορούν να πληγούν από ανεξέλεγκτη βία.