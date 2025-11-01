Πενθούν και οι δύο οικογένειες από την Κρήτη.

Οργή και οδύνη επικρατεί στην Κρήτη μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με το cretalive, η οικογένεια του 39χρονου αποφάσισε να βαφτίσει λίγες ώρες μετά την τραγωδία τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν αύριο Κυριακή 02.11.2025, να παρευρεθούν στην κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, με το πένθος να είναι βαρύ.

Το χωριό παραμένει ερημωμένο, ένα χωριό-φάντασμα, με την τοπική κοινωνία να προσπαθεί να βρίσκεται σε σοκ από τα οσα απίστευτα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου, με κάποιους βέβαια, να κάνουν λόγο για προδιαγεγραμμένη τραγωδία καθώς η κόντρα των δύο οικογενειών κρατούσε χρόνια.

Εκτός από τον Φανούρη Καργάκη, τη ζωή της έχασε και η 55χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες.

Η 55χρονη, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, κατέληξε -πιθανότατα- από ανακοπή ενώ για τα αίτια θανάτου της γυναίκας, «φως» θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.