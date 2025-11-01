Βγήκαν τα όπλα στην Κρήτη για τα όρια ενός κτήματος και την ανέγερση ενός σπιτιού. Τα πρώτα σενάρια της βεντέτας.

Μακελειό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν σοβαρά τέσσερις ακόμα.

Αφορμή για το άγριο φονικό, φαίνεται να ήταν μια διαφωνία, ανάμεσα σε δύο κρητικές οικογένειες, σχετικά με τα όρια ενός κτήματος, που διεκδικούσαν και οι δύο πλευρές.

Οι εντάσεις και το μένος ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν είχαν κλιμακωθεί ποτέ σε επίπεδο φόνων.

Μάλιστα, όλα έδειχναν πως αυτή η παλιά «κόντρα» -με ρίζες στο 1950- ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών είχε κοπάσει τα τελευταία χρόνια, αφού οι οικογένειες είχαν καταλήξει σε συμφωνία από κοινού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxfwwkpziq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλα όμως άλλαξαν τις τελευταίες ημέρες, όταν μία από τις δύο οικογένειες φαίνεται ότι «παραβίασε» την εν λόγω συμφωνία και έβαλε βόμβα στην υπό ανέγερση οικοδομή.

Η επίθεση θεωρήθηκε πράξη αντεκδίκησης για παλαιότερες διαφορές και φαίνεται ότι έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει νέος κύκλος αίματος.

Το πρωί του Σαββάτου, συγγενείς του ιδιοκτήτη του σπιτιού πήραν τα όπλα και κινήθηκαν προς τη γειτονιά των φερόμενων δραστών της επίθεσης.

Ακολούθησε ανελέητη ανταλλαγή πυρών με καλάσνικοφ για πολλές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxgjadawpdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε εμπόλεμη κατάσταση τα νοσοκομεία

Τραυματίες από μια οικογένεια μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο, ενώ αν και δεν εφημέρευε άνοιξε το ΠΑΓΝΗ προκειμένου να μην συναντηθούν στο ίδιο νοσοκομείο συγγενείς των θυμάτων υπό τον φόβο να συνεχιστεί η βεντέτα στα νοσοκομεία.

Τέσσερις σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν και σε ιδιωτική κλινική, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς ακόμη τραυματίες.

Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις για να αποφύγουν τα χειρότερα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου

Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Περισσότερες από 2.000 σφαίρες

Έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες μέσα σε λίγες ώρες, με τους κατοίκους του χωριού να κλείνονται στα σπίτια τους.

Πολλά οχήματα που βρίσκονταν στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου, δέχτηκαν βροχή από σφαίρες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν το αυτοκίνητο του 39χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός. Το όχημα, μεταφέρθηκε εκτός του χωριού, προκειμένου να εξεταστεί από πραγματογνώμονες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Μαρτυρίες κατοίκων

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, η μία οικογένεια έχασε τον πατέρα και η άλλη οικογένεια μια 55χρονη γυναίκα, η οποία είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για το χωριό προκειμένου να παραστεί σε μνημόσυνο που γινόταν σήμερα το πρωί.

Ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε. Ο ίδιος, κάτοικος Αθήνας, δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας. «Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλύτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, λέγοντας πως «τα προβλήματα των δύο οικογενειών ήταν γνωστά. Να μη στοχοποιηθεί όλο το χωριό. Το μίσος τους υπήρχε από παλιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxfm8b92b3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αιματοκυλίσματος

Για το φονικό περιστατικό ενημερώθηκε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σπεύδουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI.Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddxfqnafxrux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο άγραφος «νόμος του αίματος»

Η βεντέτα στηρίζεται στον άγραφο «νόμο του αίματος», ο οποίος βασίζεται στις αρχές της τιμής και της προστασίας.

Αιτία για να ξεκινήσει ο ιδιότυπος πόλεμος μεταξύ οικογενειών είναι η προστασία της υπόληψης και της τιμής, μετά από κάποιου είδους προσβολή

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Νικολακάκη, καθηγητή του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «η βεντέτα είναι ένας κοινωνικός κώδικας που στηρίζεται στην έννοια της τιμής και της προστασίας. Και η τιμή αυτή αφορά άτομα από την ίδια πάντα οικογενειακή ομάδα, αποτελεί δε στοιχείο της ταυτότητας και του κοινωνικού της κύρους».

Πολλές φορές ο χώρος που επιλέγεται από τους συγγενείς για την τέλεση του εκδικητικού φόνου είναι το ίδιο το δικαστήριο, την ώρα που δικάζεται ο δράστης και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας ή της απαγγελίας της απόφασης.

Η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς ο χώρος του δικαστηρίου λειτουργεί συμβολικά και οι «εκδικητές» με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνουν ότι απονέμουν δικαιοσύνη.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελειώνει με την εκδίκηση της οικογένειας του θύματος.

Αντίθετα, στο σημείο αυτό ξεκινά ένας αέναος κύκλος αντεκδικήσεων ανάμεσα στις «αντίπαλες» οικογένειες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες αθώα θύματα και δεκάδες ξεκληρισμένες οικογένειες.

Υπάρχουν βεντέτες που διήρκεσαν 70 ολόκληρα χρόνια με περισσότερα από 60 θύματα.