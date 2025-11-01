Το μακελειό έρχεται ως αντίποινα μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή οικία.

Πυροβολισμοί με νεκρούς και 15 τουλάχιστον τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες γάζωσαν σπίτια και αυτοκίνητα ως αντίποινα μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή οικία.

Το μακελειό φαίνεται από τις πρώτες εκτιμήσεις να είναι συνέπεια βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το χωριό βρίσκεται στα νότια του νομού Ηρακλείου και σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, νεκροί από τις σφαίρες είναι μια 50χρονη, ένας νεαρός και ένα ακόμη άτομο ο θάνατος του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Όσο αφορά στους τραυματίες, είναι δύο και ο ένας είναι στο ΠαΓΝΗ και ο άλλος στο Βενιζέλειο.

Κανείς δεν πλησιάζει στο χωριό

Ωστόσο, όπως τονίζει και το zarpanews.gr, η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών, και συγκεκριμένα, των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Σημειώνεται ότι υπήρξε έκκληση της Αστυνομίας, οι τραυματίες να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσοκομεία προκειμένου να μην συναντηθούν οι δύο οικογένειες. Για τον λόγο αυτό γίνεται μεταφορά τραυματιών και στο ΠΑΓΝΗ παρότι δεν εφημερεύει.

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, άφησε την τελευταία της πνοή όχι από πυροβολισμό αλλά από ανακοπή.

Η γυναίκα κατά τις πληροφορίες, ήταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος της οικογένειας Καργάκη.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην Αστυνομία που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στα Κέντρα Υγείας στην περιοχή έχουν σπεύσει και πολλά ασθενοφόρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιστρατευθεί σχεδόν όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο φως» από την Αστυνομία για να μεταβούν στο χωριό, προκειμένου να παραλάβουν και τυχόν άλλους τραυματίες.

Πολλοί φοβούνται αναβίωση της βεντέτας του 1950, όπου μέσα σε λίγες μόνο ώρες, έξι κάτοικοι του ριζίτικου χωριού έχασαν τη ζωή τους ενώ 14 ακόμα τραυματίστηκαν.