Όπως έγινε γνωστό, στο μακελειό έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Τη ζωή της έχασε μια νοσηλεύτρια από το Νοσοκομείο Χανίων, στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews, η 55χρονη ήταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Η άτυχη γυναίκα, ήταν χήρα, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Ο απολογισμός ως τώρα είναι τουλάχιστον δύο νεκροί, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και τρίτος, ενώ τουλάχιστον 15 είναι οι τραυματίες.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών κατά… πάντων, και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος.

Όπως αναφέρεται, τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό «φάντασμα».

Ο νεκρός άνδρας της οικογένειας Καργάκη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου έσπευσαν δεκάδες συγγενείς, ενώ η νεκρή γυναίκα, από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και οι πυροβολισμοί σταμάτησαν.

Στο σημείο έχουν μεταβεί άνδρες της σήμανσης για την περισυλλογή των αποδεικτικών στοιχείων.

Ο «πόλεμος» μεταξύ μελών των δύο οικογενειών μεταφέρθηκε στο φαράγγι Βοριζίων. Σύμφωνα με κατοίκους των γύρω περιοχών ακούν τους πυροβολισμούς μέσα από το φαράγγι.