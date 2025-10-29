Tο θύμα είχε χτυπήματα στο κεφάλι με μπαστούνι, το οποίο και κατασχέθηκε από την αστυνομία.

Ένας 51χρονος επιτέθηκε και πλάκωσε άγρια στο ξύλο τον 82χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στον Ίασμο Ροδόπης.

Η ένταση και η μανία του 51χρονου γιου ήταν τέτοια που κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι με μπαστούνι στο κεφάλι του άτυχου ηλικιωμένου, με αποτέλεσμα τον θάνατό του σύμφωνα με το xanthi2.gr.

Γείτονες ειδοποίησαν τις αρχές, και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του 82χρονου. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και κρατείται, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι από βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα το μπαστούνι που κατασχέθηκε από τις αρχές. Η νεκροψία–νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από καρδιακή ανακοπή, εκτιμάται δε ότι αυτή προήλθε από το σοκ της επίθεσης.