Στο πλευρό του βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στο Σύνταγμα βρέθηκε και πάλι το βράδυ της Κυριακής (26.10.2025) ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, ο οποίος μαζί με την ομάδα «Μέχρι Τέλους» καθάρισε την περιοχή γύρω από το μνημείο με τα 57 ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο ίδιος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φόρεσαν κίτρινα γιλέκα και μαζί, έστειλαν το δικό τους μήνυμα σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε μπροστά από τη Βουλή, ως ένδειξη υποστήριξης στον χαροκαμένο πατέρα, όπως ακριβώς είχε συμβεί και κατά την, επί 23 μέρες απεργία πείνας του, πριν ένα μήνα.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: «Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ». Ο Πάνος Ρούτσι σε δηλώσεις του, ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την ΕΛ.ΑΣ «να μην πειράξετε αυτά τα παιδιά».

«Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ, μη κάνετε κάτι σε αυτό τον κόσμο, σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής: Λίγο σκεφτείτε εάν ήταν τα παιδιά σας εδώ πέρα. Τι θα κάνατε; Τι θα κάνατε και βαράτε όλο τον κόσμο χωρίς λόγο; Μην το κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ ειρηνικά. Τιμούμε τα παιδιά μας. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ κάθε βράδυ, δεν κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς η απειλή. Άλλοι είναι».

«Αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός μας φάνηκε από το πόσο ενοχλήθηκε με όλη αυτή την πράξη, με την απεργία πείνας που έκανα 23 μέρες, και αποφάσισε να τιμωρήσει αυτά τα παιδιά, αυτόν τον κόσμο, με αυτή την τροπολογία που έβγαλε. Αυτό δεν θα περάσει. Εγώ και όλοι οι γονείς, όλη αυτή η ομάδα που είναι εδώ κάθε μέρα, δεν θα το αφήσω έτσι» τόνισε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι.

Και πρόσθεσε: «Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν γίνανε θυσία, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός στην αρχή. Θυσία θα είναι από δω και πέρα εμείς που είμαστε εδώ. Εμείς θυσιαζόμαστε για αυτά τα παιδιά, για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί ενοχλεί τόσο πολύ να υπάρχει αυτό το μέρος εδώ πέρα, να μπορούμε κάθε μέρα να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας; Γιατί τους ενοχλεί;

Ας μας είχαν πει την αλήθεια απ’ την αρχή, να γίνονταν όλα σωστά απ’ την αρχή, δεν θα ήμασταν εδώ. Γι’ αυτό και νιώθω την ευθύνη να είμαι μαζί τους, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από μένα και δεν θα τους αφήσω έτσι, μέχρι τέλους. Θα είμαι εδώ μαζί τους μέχρι να μπει και ο τελευταίος φυλακή. (Τα παιδιά αυτά) εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Είναι τα παιδιά μου, είναι η οικογένειά μου και έτσι θα παραμείνουμε, ενωμένοι. Και ο κόσμος που έρχεται εδώ, τους καλώ πάλι, όσοι ήταν μαζί μου 23 μέρες, να είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Δεν φοβόμαστε. Ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε την αλήθεια και θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ».