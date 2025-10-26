«Καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε», τονίζει.

Ο Πάνος Ρούτσι, πρώην απεργός πείνας και πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων στα Τέμπη, είπε πως από σήμερα θα βρίσκεται στο Σύνταγμα καθώς φοβάται πως θα σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη. Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν.

Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

«Αυτό που κάνουν είναι μία πράξη εκδίκησης και δεν θα περάσει. Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου», είπε κατά την παρέμβασή του ο Πάνος Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την προστασία του μνημείου του Άγγωστου Στρατιώτη, ψηφίστηκε στις 22 Οκτωβρίου με 159 ψήφους υπερ.