Ταυτόχρονα είναι μέτοχος σε 21 επιχειρήσεις! Απίστευτο και όμως αληθινό. Επιμένουν οι πληροφορίες πως εντοπίστηκε σε... παγκάκι!

Πλήρης επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Dnews (ΕΔΩ): O βασικός ιδιοκτήτης του μπαρ που έχασε τη ζωή της η 16χρονη δεν έχει ούτε ένα ευρώ περιουσία!

Ταυτόχρονα είναι μέτοχος σε 21 επιχειρήσεις, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως μεταξύ αυτών και σε άλλα μπαρ της περιοχής! Εκπρόσωπος έναντι του νόμου φέρεται επίσης να είναι άτομο αλβανικής υπηκοότητας ή καταγωγής.

Πρόκειται ασφαλώς για μείζον πολιτικό θέμα, με τις ευθύνες των αρμοδίων να είναι τεράστιες.

Οι αποκαλύψεις καθιστούν ακόμα πιο καίρια τα ερωτήματα γιατί δεν ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, όπως ισχυρίζεται το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Τέλος, κατανοεί απολύτως κανείς πως η αυστηροποίηση του νόμου για τη μείωση σε μπαρ νέων κάτω από 18 ετών αποτελεί μια ακόμα εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα, όπως και η καταπολέμηση των ποτών-μπόμπα.

