Φήμες επιμένουν ότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κοιμάται σε παγκάκι. Είναι «μπροστινός» και σε άλλα καταστήματα της περιοχής;

Προσοχή, η παρακάτω πληροφορία μάλλον δεν είναι Πρωταπριλιάτικη!

Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν και ήρθαν σε γνώση του Dnews:

O υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο για τη λειτουργία του καταστήματος που έχασε τη ζωή της η 16χρονη και που σφράγισε χθες ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας ηλικιωμένος... άστεγος!

Η αστυνομία τον εντόπισε να κοιμάται στα ...παγκάκια!

Ο άστεγος φέρεται να είναι «μπροστινός» και άλλων καταστημάτων της περιοχής! Φέρεται δηλαδή να είναι υγειονομικός υπεύθυνος και σε άλλα μαγαζιά και μάλιστα με ποσοστό ιδιοκτησίας!

Φέρεται δηλαδή να είναι υγειονομικός υπεύθυνος και σε άλλα μαγαζιά Σε βάρος του έχουν εκδοθεί -σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες- πρόστιμα για φορολογικές και άλλες παραβάσεις, με το συνολικό της ύψος να αγγίζει ακόμα και τα δυο εκατομμύρια ευρώ!

Εφόσον οι πληροφορίες του Dnews επιβεβαιωθούν θα πρόκειται για μείζον σκάνδαλο με σημαντικότατες ευθύνες των αρμοδίων της πολιτείας!