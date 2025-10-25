Όσα δήλωσε ο πατέρας της 16χρονης.

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι, όπου μπαρ της σέρβιρε παράνομα αλκόολ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, εγείρει ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές τα «θολά» σημεία στην υπόθεση είναι πολλά.

Αρχικά, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για την αιτία του θανάτου της. Η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πόσο είχε πιει η άτυχη 16χρονη; Σύμφωνα με τις φίλες της, ήπιε μία βότκα στο μαγαζί όπου διασκέδαζαν μαζί, ενώ πήρε και άλλο ένα ποτό σε ένα ψιλικατζίδικο.

Ωστόσο, είχαν πιει και πριν ποτό και από πού το προμηθεύτηκαν;

Σε ποιες περιπτώσεις προκαλείται η πνευμονικό οίδημα; Ειδικά αν πρόκειται για έναν οργανισμό όπως αυτόν της 16χρονης κοπέλας;

Σε σοκ οι γονείς της 16χρονης

Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς της αδικοχαμένης 16χρονης, που δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τραγικό τέλος της κόρη τους.

«Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της ανήλικης.

Εξήγησε ότι η κόρη του είχε φύσημα στην καρδιά αλλά δεν ξέρει τι προκάλεσε στα αλήθεια τον ξαφνικό θάνατό της.

«Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.

Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει.

Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι», πρόσθεσε.

Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. – νοσοκομείου

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, με την αστυνομία να λέει ότι δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του νοσοκομείου όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.