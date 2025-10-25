Υπάλληλοι του δήμου έσπευσαν στο σημείο.

Το απόγευμα του Σαββάτου (25-10), μετά από εντολή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, υπάλληλοι του δήμου έβαλαν «λουκέτο» στο μπαρ που έδωσε παράνομα αλκοόλ στη 16χρονη η οποία πέθανε το περασμένο Σάββατο στο Γκάζι.

«Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Τα αναπάντητα ερωτήματα του θανάτου της 16χρονης

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι, όπου μπαρ της σέρβιρε παράνομα αλκόολ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, εγείρει ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές τα «θολά» σημεία στην υπόθεση είναι πολλά.

Αρχικά, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για την αιτία του θανάτου της. Η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πόσο είχε πιει η άτυχη 16χρονη; Σύμφωνα με τις φίλες της, ήπιε μία βότκα στο μαγαζί όπου διασκέδαζαν μαζί, ενώ πήρε και άλλο ένα ποτό σε ένα ψιλικατζίδικο.Ωστόσο, είχαν πιει και πριν ποτό και από πού το προμηθεύτηκαν;

Σε ποιες περιπτώσεις προκαλείται η πνευμονικό οίδημα; Ειδικά αν πρόκειται για έναν οργανισμό όπως αυτόν της 16χρονης κοπέλας;

Μπαλάκι ευθυνών μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. – νοσοκομείου

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, με την αστυνομία να λέει ότι δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του νοσοκομείου όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.