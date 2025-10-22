Aπό τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην τζαμαρία του καταστήματος.

Χαμηλής ισχύος έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έξω από το κατάστημα παιχνιδιών Jumbo στο Μαρούσι.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, άτομο ή άτομα τοποθέτησαν έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια στην είσοδο του καταστήματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα αυτός να εκραγεί και από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην τζαμαρία του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα toy εκρηκτικού μηχανισμού.

