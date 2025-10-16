Η αστυνομία επικαλείται σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, σχετικά με την απαγόρευση των συγκεντρώσεων.

Με απόφαση της αστυνομίας απαγορεύονται την Πέμπτη και μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής οι συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος συλλογικοτήτων υπέρ της Παλαιστίνης με αφορμή τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ.

Η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει πως «ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας» με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και από τις 17:00 την Πέμπτη 16-10-2025 έως και τις 06:00 της Παρασκευής 17-10-2025 κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή»