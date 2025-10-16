Με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, πού θα χρειαστούμε ομπρέλα.

Βροχές «δείχνουν» τα τερτίπια του καιρού τις επόμενες μέρες με την κακοκαιρία να κάνει το πέρασμά της στη χώρα μας με έντονα κατά τόπους φαινόμενα μέχρι την Κυριακή. Με ανάρτησή του στο ιστολόγιό του ο κ. Δημήτρης Ζιακόπουλος με ψύχραιμη και δίχως υπερβολές προσέγγιση παρουσιάζει τα δικά του προγνωστικά δεδομένα για τις επερχόμενες καιρικές αλλαγές προτείνοντας ως τίτλο το εύστοχο ερώτημα ««Τη λες ή δεν τη λες κακοκαιρία;».

Όπως εξηγεί, βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος κινείται αργά ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες, την Πέμπτη οι άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 5–6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Οι βροχές θα είναι τοπικές και ασθενείς, κυρίως στη Δυτική – Βορειοδυτική Ελλάδα, την Κεντρική χώρα και την Κεντροδυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21°C στα βόρεια και τους 25°C στα νότια.

Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο: «Κακοκαιρία είναι οι συνθήκες που είναι ακατάλληλες για υπαίθριες δραστηριότητες ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών». Και προσθέτει με νόημα: «Εν όψει των βροχών της Παρασκευής, μπορεί κανείς να μιλήσει για κακοκαιρία, αλλά αν δεν προσδιορίσει συγκεκριμένες περιοχές, θα παρεξηγηθεί από πολλούς. Άλλωστε, σε πολλές ιστοσελίδες η “κακοκαιρία” θα γίνει “χαλασμός κόσμου”…»

Πού θα βρέχει την Παρασκευή 17 Οκτώβρη

Ο κ. Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο να είναι ισχυρές. Ως το βράδυ, τοπικές βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση. Οι άνεμοι στα δυτικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Βαρομετρικό χαμηλό στο Τυρρηνικό Πέλαγος κινείται αργά ανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β-ΒΑ Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη). στη Δ. Ελλάδα οι άνεμοι θα στραφούν σε ΝΑ με ένταση 5 με 6 μποφόρ, ενώ στην ανατολική χώρα θα επικρατήσουν Β-ΒΑ άνεμοι με ένταση ως 6 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο). Κατά τα άλλα, οι βροχές που θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, την κεντρική χώρα και την κεντροδυτική Μακεδονία θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς αλλά στα νότια θα φθάσει τους 25 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή (17/10), στη Δ. Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο να είναι ισχυρές. Ως αργά το βράδυ τοπικές βροχές -κατά κανόνα όχι μεγάλης έντασης- θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι μόνο στα δυτικά θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

*Έστιν ουν κακοκαιρία οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που είναι ακατάλληλες για υπαίθριες δραστηριότητες ή που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών, όπως η έντονη βροχή, οι ισχυροί άνεμοι, το χιόνι, οι καταιγίδες και οι ακραίες θερμοκρασίες. Μπορεί να οριστεί γενικά ως οποιοσδήποτε καιρός που προκαλεί δυσφορία, ταλαιπωρία ή κινδύνους.

ΣΧΟΛΙΟ

Στους περισσότερους ανθρώπους η κακοκαιρία είναι συνδεδεμένη με ακατάλληλες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που προκαλούνται από μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικές διαταραχές που επηρεάζουν μεγάλης έκτασης περιοχές. Πέρα από αυτό, βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι βροχές (πρωτοβρόχια) από τη μια μεριά είναι καλοδεχούμενες και από την άλλη είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Εν όψει των βροχών της Παρασκευής, κάποιος, με βάση τον προαναφερθέντα ορισμό, μπορεί να μιλήσει για κακοκαιρία, αλλά θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι χωρίς να ορίσει συγκεκριμένες περιοχές τελικά θα παρεξηγηθεί από πολλούς. Θα πρέπει ακόμα να γνωρίζει ότι από πολλές ιστοσελίδες η «κακοκαιρία» θα γίνει «χαλασμός κόσμου»!