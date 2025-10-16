Προειδοποίηση για σημαντικές ποσότητες βροχής στέλνει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Μάλιστα, τονίζει ότι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει εκτός της Αττικής, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Βοιωτία.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24 ώρο...»
Καλημέρα!
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.
Παραλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).
Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Ραγδαιότητες ( αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.
Θα επανέλθω για περισσότερα σχετικά με τη δεύτερη διαταραχή.
{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0eFApVpj4jnLfA8rsqsvQBfwtNpCiodufSkvNC1KairNwDvjqzfjEZiWPDfrrpb8fl}