Ανάρτηση - προειδοποίηση από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια για τις δύο διαταραχές του καιρού με διαφορά λίγων ωρών.

Προειδοποίηση για σημαντικές ποσότητες βροχής στέλνει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Μάλιστα, τονίζει ότι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει εκτός της Αττικής, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Βοιωτία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24 ώρο...»

Καλημέρα!

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε : Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Παραλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).

Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ραγδαιότητες ( αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική.

Θα επανέλθω για περισσότερα σχετικά με τη δεύτερη διαταραχή.

