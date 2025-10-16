Βροχερός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών, το «καμπανάκι» του Θοδωρή Κολυδά για τα φαινόμενα.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην τις επόμενες ώρες με μια κακοκαιρία να είναι προ των πυλών με βροχές και έντονες καταιγίδες να συνθέτουν τον μετεωρολογικό χάρτη. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ξεδιπλώνει τα μετεωρολογικά φαινόμενα που θα κάνουν την εμφάνισή τους από απόψε στα Βορειοδυτικά.

«Καμπανάκι» Κολυδά για τα Βορειοδυτικά

Μάλιστα όπως σημειώνει σήμερα το βράδυ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος), όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.Αύριο (Παρασκευή) μέχρι το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Παράλληλα από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέο χαμηλό από τον Κόλπο της Σύρτης, που θα φέρει εκ νέου βροχές και ενίσχυση των ανέμων κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Καλοδεχούμενες οι βροχές κυρίως στα Δυτικά.

✅Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. Σήμερα το βράδυ προς Παρασκευή προσοχή στα Βορειοδυτικά ( Κέρκυρα Παξοί και Ηπειρος ) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα.

✅Από το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται νεο χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης που θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα .

Η αναφορά για τις βροχές στην Αθήνα

Παράλληλα ο μετεωρολόγος κάνει αναφορά και στα καιρικά δεδομένα στην Αθήνα. Όπως σημειώνει «Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα .Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες.» Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά χρειάζεται προσοχή παρά τις μέχρι τώρα ήπιες προβλέψεις.

Εξάλλου όπως είχε επισημαίνει και χθες ο κ. Κολυδάς ένα διπλό βαρομετρικό χαμηλό θα κάνει την εμφάνισή του στη χώρα «δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) . Το πρωτο χαμηλό (χάρτης 1) κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή (χάρτης 2) με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο.Το δεύτερο χαμηλό (χάρτης 3) έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης , καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα , ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής.

