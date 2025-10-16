Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες με διαδοχικές κακοκαιρίες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σε φθινοπωρινό μοτίβο έχει μπει η χώρα με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε. Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με φθινοπωρινές συνθήκες, ενώ και η Αττική θα βρεθεί στο «μάτι» της δεύτερης κακοκαιρίας που έρχεται από την Κυριακή.

Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από Χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή.

Ειδικότερα

1. Αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

2. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου «Π», που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

3. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

4. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).

5. Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα.

