Αρνούνται το έγκλημα και οι δύο κατηγορούμενοι, όλες οι εξελίξεις της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα.

Όσο περνά ο χρόνος το κουβάρι της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας ξεδιαλύνεται με τους δύο 22χρονους να αποτελούν σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας «τον ηθικό και τον φυσικό αυτουργό».

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν ρούχα και εξοπλισμός που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο 22χρονος που φέρεται ως εκτελεστής αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε όπλο και δεν συμμετείχε στο έγκλημα. Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους κατηγορούμενους λίγο πριν τη δολοφονία.

Το Ανθρωποκτονιών συνεχίζει τις έρευνες καθώς ακόμη υπάρχουν κενά και αντιφάσεις στα γεγονότα ώστε να οδηγηθούμε στη πλήρη εξιχνίαση του διπλού φονικού. Η Εισαγγελία επίσης άλλαξε την κατηγορία για τον φερόμενο ως συνεργό και πλέον διώκεται ποινικά για ηθική αυτουργία στις δύο ανθρωποκτονίες. Πλέον οι δύο 22χρονοι που ήταν φίλοι από μικρά παιδιά ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον για το στυγερό έγκλημα στη Φοινικούντα. Οι Αρχές αναζητούν ποιος από τους δύο τράβηξε τελικά την σκανδάλη με τους 22χρονους να παραδέχονται για την ώρα μόνο την παρουσία τους στον τόπο του εγκλήματος σε ρόλο συνεργού.

Αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι - «Δεν σκότωσα, περίμενα έξω», υποστηρίζουν και οι δύο

Στα κρατητήρια της αστυνομίας στην Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο 22χρονοι ενώ συνεχίζεται η ανάλυση κινητών τηλεφώνων και βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι εμπλέκονται και στην απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου στις 7 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή τους στην Αθήνα λίγες ώρες μετά το έγκλημα παραμένει υπό διερεύνηση. Ο φερόμενος εκτελεστής κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο φερόμενος συνεργός κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για ηθική αυτουργία.

Από την πρώτη στιγμή ο ένας επιχειρεί να τα ρίξει στον άλλο. «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί», είπε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός.

Από την πλευρά του ο φερόμενος ως εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο. «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος», δήλωσε ο φερόμενος εκτελεστής.

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, αναγνώρισε τον δολοφόνο του θείου του από το βίντεο και κατά την παρουσία του στη ΓΑΔΑ. Κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του φερόμενου εκτελεστή αποκάλυψε ρούχα και κράνος, αλλά δεν βρέθηκε το όπλο ούτε η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς παραμένουν απαντημένα κρίσιμα ερωτήματα για τη δράση του διδύμου και τους πιθανούς συνεργούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι όταν οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν έξω από το camping πριν τη δολοφονία, ο ένας από αυτούς επικοινώνησε με ένα τρίτο άτομο και στη συνέχεια το άτομο αυτό επικοινώνησε με συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος. Έτσι οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά και το ενδεχόμενο ύπαρξης και ηθικού αυτουργού, κάτι που θα αποδειχθεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για όλους του εμπλεκόμενους. Ο 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, ισχυρίστηκε πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 2022 και ήθελε να του αποσπάσει εκβιαστικά χρήματα, κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν. Φέρεται, λοιπόν, να ισχυρίστηκε πως είπε στον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας να πάνε μαζί στο camping για να εκβιάσουν τον 68χρονο και να του πάρουν χρήματα. Ο 22χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσουν και ότι μετά τη δολοφονία, ο δράστης του είπε πως ο 68χρονος δεν ήταν μόνος, ότι του επιτέθηκαν κι αναγκάστηκε να πυροβολήσει.

Ωστόσο, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών κρατούν επιφυλάξεις, αφού η σκηνή του εγκλήματος τους οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα και τα δύο θύματα έχουν τραύματα από σφαίρες στον θώρακα, την πλάτη και το κεφάλι, κάτι που δείχνει ότι ο δράστης δεν ήθελε απλά να τους τραυματίσει, αλλά να τους σκοτώσει. Επίσης, ο ανιψιός του θύματος, δεν άκουσε να γίνεται λόγος για χρήματα από την πλευρά του δράστη. Η πρώτη κατάθεση του ανιψιού, αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας, αλλά και αυτή που έδωσε κατά την αναγνώριση του δράστη, προς το παρόν συμπίπτουν με αυτές των υπολοίπων αυτοπτών μαρτύρων αλλά και με αυτή του 22χρονου που παραδόθηκε στην αστυνομία.

Τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο συλληφθέντων

Η υπόθεση συνεχίζει να προβληματίζει τις Αρχές μέσα από τα κενά και τις αντιφάσεις που έχουν έρθει στο προσκήνιο. Ο 22χρονος οδηγός, φερόμενος φυσικός αυτουργός, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε όπλα. Ο 22χρονος συνοδηγός, παραδόθηκε μόνος του, φέρεται να γνώριζε τα θύματα και υποστηρίζει ότι είχε προσωπικό κίνητρο, χωρίς όμως να πείθουν οι αρχές. Ο φερόμενος εκτελεστής δεν είχε γνώσεις όπλων ούτε στρατιωτική εμπειρία, ενώ ο συνοδηγός είχε στρατιωτική εκπαίδευση και δεξιότητες χειρισμού όπλου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση των φονικών βολών. Ο συνοδηγός ισχυρίζεται ότι μετά το έγκλημα διέσχισε πάνω από 60 χιλιόμετρα μέχρι την Αθήνα, χωρίς επιβεβαίωση από κάμερες ή μαρτυρίες. Κρίσιμο θεωρείται τηλεφώνημα λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία, που φαίνεται να έγινε από τον συνοδηγό, και το οποίο αναμένεται να φωτίσει την ύπαρξη πιθανού ηθικού αυτουργού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο, η περούκα και το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή.

Κ. Δημογλίδου: «Δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου προσώπου για την ώρα - Κάμερες και άλλα στοιχεία εξετάζονται»

Aπό πλευράς Αστυνομικών Αρχών η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου προσώπου στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα τονίζοντας ότι οι αρχές εξετάζουν κάμερες και άλλα στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα.

Φοινικούντα: Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας

Η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε αίτημα στις αρχές για αναπαράσταση του εγκλήματος, με στόχο να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο 22χρονους συλληφθέντες τράβηξε τη σκανδάλη.

Συντετριμμένος ο ανιψιός - Όσα εξομολογήθηκε στους δημοσιογράφους

Συντετριμμένος, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα δήλωσε ότι «η ζωή του καταστράφηκε» μετά το διπλό φονικό, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο κόσμος κάνει κουτσομπολιό σε βάρος του. «Απαγορεύεται να μιλάω σε δημοσιογράφους για να βοηθήσω την έρευνα. Μιλάω μόνο με την Ασφάλεια», τόνισε, προσθέτοντας ότι θέλει να βρεθεί ο δολοφόνος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Βέρρας, επισήμανε ότι εκπροσωπεί τον ανιψιό «με σαφή δικονομικό ρόλο, υποστηρίζοντας την κατηγορία», ενώ ανέφερε ότι η οικογένεια αναμένει την ολοκλήρωση της προανάκρισης, την άσκηση δίωξης και την προσκόμιση της δικογραφίας, ώστε να ασκηθεί κανονικά το δικαίωμα υποστήριξης της κατηγορίας.