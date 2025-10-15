Οι δύο 22χρονοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ μέχρι τότε θα κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα.

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν απόψε από την ανακρίτρια Καλαμάτας οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Οι δύο 22χρονοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ μέχρι τότε θα κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, που φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, «ο εντολέας μου ισχυρίζεται πως δεν είναι αυτός που πυροβόλησε και το αδίκημα για το οποίο διώκεται είναι η φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και το δικό του ιστόρημα είναι ότι δεν κρατούσα όπλο, δεν έφερα όπλο, δεν πυροβόλησα».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του άλλου 22χρονου, Αλέξανδρος Λυκούδης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «αύριο το πρωί θα λάβουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας και τότε θα υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη».

Αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι

Οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί αρνούνται πως σκότωσαν τα δύο θύματα. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο από χθες. Κι οι δύο υποστηρίζουν ότι πήγαν μαζί στο κάμπινγκ αλλά κανείς τους δεν έχει ομολογήσει πως πάτησε τη σκανδάλη.

Ο φερόμενος συνεργός φαίνεται να είπε:

«Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί».

Ο φερόμενος ως εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο:

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».

Ο φερόμενος ως εκτελεστής καταγράφηκε μετά το έγκλημα να παίρνει το δρόμο της επιστροφής με το λευκό σκούτερ, ενώ ο συνομήλικος φίλος του ανέφερε πως έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ένας ισχυρισμός που δεν πείθει τους αστυνομικούς.

«Κολύμπησα κατά μήκος της γραμμής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα. Από εκεί πήρα το ΚΤΕΛ με το οποίο έφτασα στην Αθήνα», είπε ο φερόμενος συνεργός.

Εμπλοκή και άλλων ατόμων

Πάντως οι αρχές αναλύουν και μια σειρά από τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, καθώς ένας εκ των δύο συλληφθέντων, φέρεται να συνομιλεί με άτομο που βρισκόταν στο κάμπινγκ, λίγες ώρες πριν τη δολοφονική επίθεση.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία, περί σεξουαλικής του κακοποίησης από τον 68χρονου επιχειρηματία, έχουν προκαλέσει οργή στους στενούς συγγενείς του θύματος.

Ο 22χρονος επιμένει πως ο δολοφονημένος επιχειρηματίας τον είχε κακοποιήσει πριν από 3 χρόνια και από τότε, όπως ανέφερε, τον εκβίαζε για να κερδίζει χρήματα.

