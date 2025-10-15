«Τι έκανε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα να πάει 3 μέρες πριν τη δολοφονία και να αλλάξει τη διαθήκη του; Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό» αναρωτιέται ο Γιώργος Τσούκαλης.

Τα ερωτήματα, τα κενά, το κίνητρο και την ύπαρξη ενός τρίτου προσώπου, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει ειδικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης μιλώντας γα το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

«Η αστυνομία γνώριζε από το τέλος της περασμένης εβδομάδες, ποιοι είναι οι δράστες» είπε μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Τσούκαλης. «Αφού δεν υπήρχαν συλλήψεις ενδεχομένως οι Αρχές να αναζητούν και τρίτο πρόσωπο, τον ηθικό αυτουργό» όπως είπε. «Γνώριζαν οι Αρχές και ήθελαν να δουν επαφές, πιθανόν με κάποιους άλλους. Έχουμε αντιφάσεις τρομερές, λένε ότι δεν ξέρουν πού πετάξαν τα τηλέφωνά τους; Γιατί; Τι είναι αυτό που περιμένουμε; Υπάρχουν κάποιες πινελιές, ίσως και μια μεγάλη έκπληξη. Κρατήστε το αυτό» είπε ο Γιώργος Τσούκαλης.

«Σύμφωνα μα τα στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για 2 παιδιά που δεν είναι ούτε επαγγελματίες δολοφόνοι ούτε τίποτα. Ο ένας φαίνεται να έχει καλή σχέση με τα όπλα. Το ό,τι δεν πήγε στρατό δεν λέει κάτι. Είδαμε ότι στους δύο, λειτούργησε ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός με μία μεγάλη άνεση, είπε ο κ. Τσούκαλης, ο οποίος θεωρεί ότι «υπήρχε και μια πρόθεση κατά 90% για να σκοτώσουν και τον επιστάτη. Δεν είναι παράπλευρη απώλεια», εκτίμησε ο κ. Τσούκαλης.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο του εκβιασμού μετά από σεξουαλική κακοποίηση, που ισχυρίζεται ότι υπέστη από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο φερόμενος ως συνεργός του φυσικού δράστη, αλλά επισημαίνει πως «στο κίνητρο αυτό από την πιθανή έκπληξη που μπορεί να έχουμε, μπορεί να υπάρχει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο».

Σύμφωνα με τον κ. Τσούκαλη αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι «ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε έναν εμμονικό που τον κυνηγούσε και τον εκβίαζε. Τι τον έκανε να πάει 3 μέρες πριν, να αλλάξει τη διαθήκη του; Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό», είπε ο κ. Τσούκαλης ενώ αρνήθηκε να απαντήσει εάν θεωρεί πως ο ηθικός αυτουργός ίσως να είναι και συγγενής του θύματος. «Προσωπικά δεν πιστεύω ότι πήγε αυτοβούλως στην αστυνομία ο πρώτος από τους δράστες. Είχε καταλάβει ότι ο κλοιός έχει σφίξει» είπε ο κ. Τσούκαλης επισημαίνοντας ότι παρουσιάστηκε και συνελήφθη πιθανώς γιατί είχε αφουγκραστεί άλλα πράγματα.

Κλείνοντας ο ειδικός ερευνητής, τόνισε ότι στο όπλο είχε τρεις σφαίρες ο δράστης. «Με τη μία σφαίρα που του περίσσεψε και την κατηύθυνε για τον ανιψιό, αστόχησε. Δεν είναι επαγγελματίας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddix69k6xgmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, ισχυρίστηκε πως σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει ο πελάτης του αρνείται ότι αυτός πάτησε τη σκανδάλη. Ο συνήγορος του φερόμενου ως δράστη μιλώντας στο ΣΚΑΪ, είπε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μία ιδιόρρυθμη συνθήκη καθώς από τη μία μαθαίνει ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και από την άλλη ότι δεν έχει ασκηθεί ακόμα.

Ο συνήγορος δήλωσε πως χθες δεν επετράπη να δει τον πελάτη του, «σήμερα είμαστε στο μεταίχμιο του μπορούμε ή δεν μπορούμε να τον δούμε. Ο εντολέας μου αρνείται ότι πάτησε τη σκανδάλη» επανέλαβε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddix3aoifspl?integrationId=40599y14juihe6ly}