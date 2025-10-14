Το τηλεφώνημα πριν από τη δολοφονία και οι κληρονομικές διαφορές που εξετάζουν οι αρχές για τη δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα και του επιστάτη.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δυο 22χρονοι άνδρες και σύμφωνα με την ομολογία του ενός είχαν πάει στο κάμπινγκ για να εκβιάσουν τον ιδιοκτήτη και να του ζητήσουν χρήματα. Ο συνεργός της εκτέλεσης ισχυρίστηκε πως είχε κακοποιηθεί από το θύμα σε ηλικία 18 ετών. Ο δράστης συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από το σπίτι του στην Καλλιθέα την Τρίτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου συνεργού δήλωσε πως οι δύο άνδρες πήγαν στη Φοινικούντα για να εκφοβίζουν και να εκβιάσουν τον 68χρονος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όχι να τον δολοφονήσουν. Για πάνω από 5 ώρες ο 22χρονος συνεργός του δράστη αφηγούνταν στη ΓΑΔΑ, πώς γνώρισαν τον ιδιοκτήτη και πώς σχεδίαζαν με τον 22χρονο, φερόμενο δολοφόνο, να πάνε στη Φοινικούντα για να του αποσπάσουν χρήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi7u2mt7ff5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι δεν γνώριζε πως ο δράστης είχε όπλο. «Ξαφνικά τον είδα να βγάζει όπλο και αντί να πυροβολεί στον αέρα, πυροβόλησε τον 68χρονο. Τότε εγώ έφυγα και τον άφησα» είπε.

Ο φυσικός αυτουργός φαίνεται σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πως δεν γνώριζε καν αυτούς που δολοφόνησε. Ωστόσο ο άνδρας που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές έχει πει πως ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά στο παρελθόν και έκτοτε του αποσπούσε χρήματα. Μέχρι στιγμής κάποιες φορές του έδινε αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες είχε σταματήσει. Έτσι, σχεδίασε μαζί με τον φυσικό αυτουργό να τον εκβιάσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi7yqs9aok9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το κίνητρο, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι οι προσωπικές αλλά οι οικονομικές διαφορές, τα κληρονομικά σύμφωνα με το Mega. Οι ερευνητές εστιάζουν και σε συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τα οποία θεωρούσαν ότι τους είχε «βγάλει» από τη διαθήκη.

Το τηλεφώνημα πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν βάλει στο κάδρο δύο ακόμα άτομα και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει ηθικός αυτουργός για την εκτέλεση στη Φοινικούντα.

Οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν πειστεί από τις εξηγήσεις του 22χρονου συνεργού ενώ το απόγευμα της Τρίτης, μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα για να αναγνωρίσει τον δράστη της δολοφονίας του θείου του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο άνθρωπος που είδε το πρόσωπο του δολοφόνου.

Την ίδια ώρα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προέκυψε πως όταν οι δύο δράστες έφτασαν στο κάμπινγκ πριν τη δολοφονία, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τρίτο άτομο που επίσης ήταν μέσα στο κάμπινγκ. Αυτό προκύπτει από το σήμα των κινητών. Υπάρχει προβληματισμός ωστόσο για το τι οδήγησε τον 22χρονο να παραδοθεί το πρωί της Τρίτης. Αξιωματικοί των Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι ο 22χρνος προσπαθεί να καλύψει τον ηθικό αυτουργό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi7in6g6vap?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi7ftbh3l2h?integrationId=40599y14juihe6ly}