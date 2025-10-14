Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι ήθελαν να εκβιάσουν για χρήματα τον ιδιοκτήτη.

Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο άνδρας πήγε στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του, προκειμένου να παραδοθεί. Αρχικά, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.

Δεν είναι συγγενής του θύματος αλλά πρόκειται για τον νεαρό συνεπιβάτη του δράστη στο μηχανάκι που φορούσε λευκό σορτς.

Ο άντρας κατονόμασε στους αστυνομικούς τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος είναι επίσης 22 ετών και έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Μάλιστα και οι δύο νεαροί φέρονται να γνωρίζονται με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη.

Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι ήθελαν να εκβιάσουν για χρήματα τον ιδιοκτήτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ερευνητές, πάντως, πιστεύουν ότι στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, σε δηλώσεις του είπε πως το κίνητρο δεν ήταν να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή και πως οι 2 άνδρες ήθελαν απλά να εκβιάσουν τον 68χρονο. Δεν εξήγησε για ποιον λόγο εν τέλει οδηγήθηκαν στη διπλή δολοφονία.

Παραδέχθηκε δε πως ο οδηγός του λευκού σκούτερ δεν είχε καμία σχέση με τον 68χρονο. Μίλησε για «οδυνηρή σχέση» του εντολέα του από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhyn5ji6f7l?integrationId=40599y14juihe6ly}