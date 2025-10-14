Συνελήφθη ο 22χρονος δράστης και φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όλες οι εξελίξεις της υπόθεσης.

Συνελήφθη ο 22χρονος δράστης και φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Είναι το πρόσωπο που δολοφόνησε πριν λίγες μέρες εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στην Καλλιθέα ενώ είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της δολοφονίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το φονικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi32m34vq29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 22χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας του 68χρονου και του 50χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα είναι φίλος του 22χρονου που παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι επέβαινε ως συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο δράστης κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης.

Η μητέρα του είναι αγγλικής καταγωγής και σύμφωνα με τις αναφορές και του συνεργού στη ΓΑΔΑ, ο άνθρωπος αυτός που ήξεραν ήδη τα στοιχεία του η ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να φορούσε ξανθιά περούκα. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή από το πρωί, ενώ οι δύο νεαροί είχαν ταυτοποιηθεί τις τελευταίες μέρες ως βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία των δύο ανδρών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi2m4l9nab5?integrationId=40599y14juihe6ly}

H Αστυνομία τους είχε «κυκλώσει» το τελευταίο διήμερο εστιάζοντας στο βιντεοληπτικό υλικό όπου καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi2d22vbwu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρωί είχε παραδοθεί στις Αρχές ο 22χρονος συνεργός

Η αρχή του τέλους για την εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα το πρωί όταν ένας 22χρονος νεαρός συνοδεία του δικηγόρου του παραδόθηκε στις Αρχές λέγοντας ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα. Δεν είναι συγγενής του θύματος αλλά πρόκειται για τον νεαρό συνεπιβάτη του δράστη στο μηχανάκι που φορούσε λευκό σορτς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhzknyostvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο άντρας κατονόμασε στους αστυνομικούς τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος είναι επίσης 22 ετών και έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Μάλιστα και οι δύο νεαροί φέρονται να γνωρίζονται με συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Ο νεαρός άνδρας, φέρεται να είπε, στην αστυνομία ότι το θύμα (ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) τον είχε πειράξει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε επισκεφτεί το κάμπινγκ και είχε γνωριστεί με τα θύματα. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι ήθελαν να εκβιάσουν για χρήματα τον ιδιοκτήτη.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, σε δηλώσεις του είπε πως το κίνητρο δεν ήταν να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή και πως οι 2 άνδρες ήθελαν απλά να εκβιάσουν τον 68χρονο. Δεν εξήγησε για ποιον λόγο εν τέλει οδηγήθηκαν στη διπλή δολοφονία. Παραδέχθηκε δε πως ο οδηγός του λευκού σκούτερ δεν είχε καμία σχέση με τον 68χρονο. Μίλησε για «οδυνηρή σχέση» του εντολέα του από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. «Προσήλθε αυθορμήτως και αυτοβούλως στη διάθεση της Αστυνομίας. Είναι Έλληνας 22 ετών χωρίς καμία προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά», είπε ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi2d22vbwu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης είπε πως ο 22χρονος εντολέας του ήταν εκείνος που είχε κάνει τις απόπειρες εκφοβισμού με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου, λίγο καιρό πριν από τη δολοφονία, τις οποίες και παραδέχθηκε στις Αρχές. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού είπε: «Δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο και όσα έχουν ακουστεί ως σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας. Όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα για περιουσιακά θέματα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα από το γνωστό πλάνο, είναι το παιδί με το σορτσάκι στο πίσω κάθισμα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhyn5ji6f7l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι χαρτογραφημένες διαδρομές διαφυγής «έδειξαν» τους δράστες

Οι αστυνομικές Αρχές τα τελευταία 24ωρα είχαν χαρτογραφήσει πλήρως τη διαδρομή διαφυγής των δύο 22χρονων. Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας ήταν το βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται το επίμαχο σκούτερ με δύο επιβαίνοντες λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία. Το υλικό αυτό αναλύθηκε καρέ καρέ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και προέκυψαν σημαντικά δεδομένα. Ξεκίνησαν από τη Φοινικούντα και κινήθηκαν προς τη Μεθώνη, την Πύλο, τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία, στη συνέχεια πέρασαν από τον Πύργο Ηλείας και κατέληξαν Κόρινθο και Χαϊδάρι. Η επιλογή να κινηθούν μέσω παλαιών εθνικών και επαρχιακών οδών εκτιμάται ότι έγινε σκόπιμα, προκειμένου να αποφύγουν τα σημεία με κάμερες ασφαλείας και να καθυστερήσει τον εντοπισμό τους.

Πώς συνέβη το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Η διπλή εν ψυχρώ δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του. Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.