Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ήταν παρών στη δολοφονία στη Φοινικούντα.

Το βράδυ της Τρίτης έφτασε στη ΓΑΔΑ και ο ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα μαζί με τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Ο ανιψιός κλήθηκε από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, να αναγνωρίσει τον δράστη, καθώς ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και παραμένει στη ΓΑΔΑ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες αναγνώρισε μόνο τον φερόμενο δολοφόνο.

Το πρωί παρουσιάστηκε αυτοβούλως με το δικηγόρο του ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στο διπλό φονικό, ενώ μετά το μεσημέρι προσήχθη και ο επίσης 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ο οποίος άρχισε να απολογείται παρουσία δικηγόρου, όπως είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή από τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός που παρουσιάστηκε αυτοβούλως και δήλωσε ότι ήταν μαζί με το δράστη, ισχυρίστηκε ότι πήγαν στη Φοινικούντα για να εκβιάσουν τον 68χρονο και να του αποσπάσουν χρήματα, καθώς το καλοκαίρι του 2022 ο ιδιοκτήτης τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά στο κάμπινγκ, όπου έμεινε ο 22χρονος για λίγες μέρες.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο 22χρονος, κατά τα λεγόμενα του, είχε αποσπάσει μια φορά χρήματα από τον 68χρονο, ενώ παραδέχτηκε ότι αυτός είχε πυροβολήσει με αεροβόλο πιστόλι το θύμα, στην προσπάθεια του να τον ληστέψει, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επειδή όμως απέτυχε, μίλησε με τον άλλο 22χρονο, ο οποίος του είπε να πάνε μαζί και να αναλάβει αυτός να αποσπάσει τα χρήματα. Όταν έφτασαν στο κάμπινγκ, ο φερόμενος ως συνεργός δεν εμφανίστηκε και προχώρησε μόνος του ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, διαπράττοντας τη διπλή δολοφονία.

Επίσης όπως ανέφερε ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε, ο πελάτης του γνώριζε τον ανιψιό του θύματος, ως πελάτη καφετέριας που εργαζόταν στο Κολωνάκι, πριν από τρία χρόνια και του είχε ζητήσει να μεσολαβήσει για να μείνει δωρεάν στο κάμπινγκ για λίγο, το καλοκαίρι που κατά τους ισχυρισμούς του υπέστη την κακοποίηση από τον 68χρονο. Όπως λέει ο νεαρός δεν έχει καμία άλλη σχέση με τον ανιψιό του θύματος.

Οι πληροφορίες για τον ηθικό αυτουργό

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddiajxg6ung9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν βάλει στο κάδρο ένα ακόμα άτομα και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει ηθικός αυτουργός για την εκτέλεση στη Φοινικούντα.

Μάλιστα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προέκυψε πως όταν οι δύο δράστες έφτασαν στο κάμπινγκ πριν τη δολοφονία, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τρίτο άτομο που επίσης ήταν μέσα στο κάμπινγκ. Αυτό προκύπτει από το σήμα των κινητών. Υπάρχει προβληματισμός ωστόσο για το τι οδήγησε τον 22χρονο να παραδοθεί το πρωί της Τρίτης. Αξιωματικοί των Ανθρωποκτονιών θεωρούν ότι ο 22χρονος προσπαθεί να καλύψει τον ηθικό αυτουργό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddi7u2mt7ff5?integrationId=40599y14juihe6ly}