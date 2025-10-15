Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας προκειμένου να απαντηθούν και τα τελευταία ερωτήματα του στυγερού εγκλήματος.

Στα «κρυφά» σημεία της υπόθεσης στη Φοινικούντα εστιάζει πλέον η ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να αποκαλυφθεί για ποιο λόγο οι δύο κατηγορούμενοι αφαίρεσαν την ζωή του ιδιοκτήτη αλλά και του επιστάτη του κάμπινγκ.

Η Εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στον Σκαϊ για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, δίνοντας περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη αναγνώρισε τον δράστη κατά τη διάρκεια της νύχτας στη ΓΑΔΑ, ενώ όπως φαίνεται δεν υπάρχει εμπλοκή τρίτου προσώπου στη διπλή δολοφονία.

«Το θύμα είχε περιουσία 30 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένας εμπλεκόμενος πλην των δύο συλληφθέντων. Επομένως δεν υπάρχει εμπλοκή του ανηψιού».

Όσον αφορά τις έρευνες που διεχθησαν από την αστυνομία όλες αυτές τις ημέρες, η ίδια δήλωσε: «Από το Σαββατοκύριακο η αστυνομία είχε διαπιστώσει τα στοιχεία και των δύο κατηγορούμενων. Τους είχαν ταυτοποιήσει, ο λόγος που δεν προσήχθησαν ήταν διότι η αστυνομία δεν είχε ακόμα όλες τις απαντήσεις στα χέρια της. Αναμένουμε ακόμη κάποια αποτελέσματα από κάποια άλλα στοιχεία που έχουν ζητηθεί για να έχουμε πλήρη εικόνα. Έχουμε την αναγνώριση του δράστη από την πλευρά του συγγενή του θύματος, δεν έχουμε όμως την απολογία και τον ισχυρισμό του δεύτερου κατηγορούμενου. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το κίνητρο της δολοφονίας».

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ οι αρχές επισημαίνουν τη σημασία της μαρτυρίας του ανιψιού στην εξέλιξη της διαδικασίας.

