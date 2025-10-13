«Ο Νίκος Καρβέλας ήταν τα βράδια δίπλα μου. Μου έλεγε θέλω να είναι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος σου, και κουβεντιάζαμε για ώρες.»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για τον προσωπικό αγώνα που έδωσε προκειμένου να δικαιώσει τη μνήμη του γιου του, Ντένις, που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Το πρωινό», αποκάλυψε ότι πράγματι ο Νίκος Καρβέλας ήταν ένα από τα στηρίγματα του τις δύσκολες μέρες στο Σύνταγμα καθώς ο συνθέτης και τραγουδοποιός σχεδόν κάθε βράδυ βρισκόταν στο πλευρό.

Όπως εξομολογήθηκε ο κ. Ρούτσι, ο Καρβέλας επέλεγε να πηγαίνει αργά το βράδυ, για να μην προκαλεί και να μην τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας: «Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε θέλω να είναι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος σου, και κουβεντιάζαμε για ώρες. Ήταν πολύ όμορφο, γιατί το έκανε με την καρδιά του, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Ερχόταν αργά γι’ αυτόν τον λόγο».

Παρά την ανθρωπινη δοκιμασία που βίωσε μέσα από τον αγώνα της 23ήμερης απεργίας πείνας ο χαροκαμένος πατέρας θα θυμάται για πάντα την αίσθηση νίκης και την ανακούφιση για την δικαίωση του αγώνα του. «Γύρισα το κεφάλι πάνω και είπα “αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Αυτός ήταν που μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ, κοιμόμουν, ξυπνούσα μαζί του και ήταν πάντα δίπλα μου».

«Άνοιξε ένας δρόμος για να μάθουμε από τι φύγαν τα παιδιά μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgz3jxyby69?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο πρωθυπουργός μετά τη δικαίωση μου επιδόθηκε σε μια ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον εμένα»

Nωρίτερα σε δηλώσεις του στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο χαροκαμένος πατέρας τόνισε ότι «όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε. Ο πρωθυπουργός φάνηκε φανερά θυμωμένος, και μετά τη δικαίωση μου για το αίτημα για εκταφή επιδόθηκε σε μια ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον εμένα, που για 23 ημέρες έκανα απεργία πείνας, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου για να ανακοινώσει αυτό το μέτρο…Θέλει να σβήσει τα ονόματα και να καθαρίσει το τοπίο.» «Η απεργία πείνας μου δεν ήταν εκδήλωση, ήταν να απαιτήσω, άδεια για την εκταφή του παιδιού μου για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddh42wl7gd9t?integrationId=40599y14juihe6ly}