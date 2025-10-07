Το αίτημά του Πάνου Ρούτσι για να μάθει την αλήθεια, νίκησε.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν δίπλα μου 23 μέρες. Συνεχίζω μέχρι τέλους». Με αυτά τα λόγια ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το τέλος της απεργίας πείνας, αφού προηγουμένως… αποκαθήλωσε μια ολόκληρη κυβέρνηση, τους υπουργούς της και τη Δικαιοσύνη.

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το μένος με το οποίο μίλαγαν ανώτατοι δικαστικοί και πρωτοκλασσάτοι υπουργοί οι οποίοι στράφηκαν και κατά συναδέλφων τους λέγοντας ότι κάποιοι «παίζουν τους καλούς».

Όλα αυτά όμως δεν επηρέασαν τον Πάνο Ρούτσι. Άλλωστε είχε ένα στόχο. Να δικαιώσει την ψυχή του παιδιού του από το οποίο αντλούσε και αντλεί όλη του την δύναμη.

Και ναι τα κατάφερε έχοντας απέναντι ακόμη και τον Άρειο Πάγο, όταν η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλεγαν: «Καμία εκταφή - Τα αιτήματα στο ακροατήριο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και όλα αυτά ανατράπηκαν από «την στάση, την αυταπάρνηση και την καρτερία» όπως είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου του Πάνου για να δικαιώσει το παιδί του.

Από εδώ και πέρα ακυρώνονται όλες οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις. Θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων.

Οι οικογένειες με πρώτη την οικογένεια του Πάνου, θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους για τον διορισμό, πραγματογνωμόνων και ειδικών από το εξωτερικό, από διεθνή εργαστήρια προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία και βεβαίως όλες οι οικογένειες θα μπορούν με βάση και την παραγγελία και να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Σήμερα είναι ημέρα μιας πολύ μεγάλης γιορτής, του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, έχοντας δίπλα της τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ανακοίνωσε απόψε ότι σταματάει την απεργία πείνας που έκανε για τον γιο του, θύμα του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα, ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια, δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα κιτάπια τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν, τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων, των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη, στο έγκλημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και των ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοικτά... Η πλήρης διερεύνηση όλων εκείνων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τί προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις και όλων των παιδιών και των ανθρώπων».

Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, τόνισε ότι «ο αγώνας του Πάνου... μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια», επισημαίνοντας ότι «αξίζει ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με τη στάση του, με την αυταπάρνηση, το πείσμα και την καρτερία του, 23 ημέρες, εδώ για το παιδί του... πως θα μπορέσει να το δικαιώσει». «Υποχρέωσε όλους αυτούς τους εκπροσώπους της εξουσίας, όλους αυτούς που λέγανε δε γίνεται, όλους αυτούς που λέγανε δεν έχετε αίτημα, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους υποχρέωσε να γίνουν», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε ότι θα «ακολουθήσουν μια σειρά από ενέργειες που αποτελούν και την συνέχιση του αγώνα του Πάνου και όλων των οικογενειών... ».

Ανακοίνωση ΚΚΕ

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αγώνα του Π. Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αρχική τους αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα».

«Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτύχουν τα νέα εμπόδια που ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να μπουν στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και για να αχρηστευθούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει τελικά πραγματική δικαίωση, με την ανατροπή των ίδιων των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddca3f8agts9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα προηγήθηκαν

Με απόφαση της εισαγγελίας εφετών ανασύρεται παλαιότερη δικογραφία για τους ιατροδικαστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση των Τεμπών και συσχετίζεται με την δικογραφία για τις εκταφές που είναι σε εξέλιξη από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας.

Με αυτή τη δικονομική οδό έγινε δεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και άνοιξε ο δρόμος για εκταφές και τοξικολογικές για όποιον ή όποια από τους συγγενείς των θυμάτων επιθυμούν.

Μάλιστα η εισαγγελία εφετών επικαλέστηκε νέα στοιχεία για να ανασύρει τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, τα οποία… δεν υπήρχαν τόσες μέρες που βρισκόταν ο Πάνος Ρούτσι σε απεργία πείνας.

Να υπενθυμίσουμε ότι συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει μήνυση κατά των ιατροδικαστών. Η μήνυση είχε υποβληθεί από συγγενείς θυμάτων κατά των ιατροδικαστών το 2024. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους αρχειοθετηθηκε καθώς δεν προέκυπταν σύμφωνα με την εισαγγελία εφετών επιβαρυντικά στοιχεία.