Η ανακοίνωση του Πάνου Ρούτσι. Όσα είπε για το τέλος της απεργίας πείνας. Σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι.

Μετά από 23 μέρες ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας. Είναι μια μεγάλη νίκη για να μάθει τελικά από τι πέθανε το παιδί του.

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορείς να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, των δικών του ανθρώπων και όλης της κοινωνίας μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς μηχανισμούς. Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι η συγκάλυψη για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησε και ανασύρονται οι έρευνες, αλλά και οι μηνύσεις των συγγενών που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της φωτιάς στο τρένο. Τους λόγους θανάτου των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε: «Σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που διατάχθηκε είναι η ανάσυρση της δικογραφίας 3χιλ. σελίδων με τις παραλείψεις».

«Αξίζουν όχι χειροκροτήματα, αλλά ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με την στάση του για 23 μέρες ότι μπορεί να δικαιώσει το παιδί του», συμπλήρωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddc9laq0rup5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε τον κόσμο και την οικογένειά του και ανακοίνωσε ένα νέο κάλεσμα για αύριο στις 18:30, ώστε να πει ένα ακόμη «ευχαριστώ» σε όσους τον στήριξαν. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους» είπε ο Πάνος Ρούτσι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddc9qipcoz09?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από το «όχι» του ΑΠ στη λύση

Υπενθυμίζεται ότι η απεργία του Πάνου Ρούτσι έκανε άνω κάτω κυβέρνηση και Δικαιοσύνη.

Μία δικογραφία από τα… αζήτητα έδωσε τη λύση στον «γόρδιο δεσμό» που είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Πάνου Ρούτσι να διεκδικήσει, με απεργία πείνας να μάθει πώς έφυγε από τη ζωή ο γιος του, στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Από το κατηγορηματικό «όχι» της Προέδρου του Αρείου Πάγου, ακριβώς ύστερα από μία εβδομάδα, η Δικαιοσύνη βρήκε χθες τη «μαγική» λύση που αναζητούσε, προκειμένου να ξεπεράσει το αδιέξοδο στο οποίο η ίδια περιήλθε λόγω της άτεγκτης στάσης της.

Σε μία δικογραφία από εκείνες που είχαν αρχειοθετηθεί, «πάτησε» η Εισαγγελία της Λάρισας για να κάνει δεκτό, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του γιου του, Ντένις.

Με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών ανασύρθηκε παλαιότερη δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους ιατροδικαστές οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση των Τεμπών και συσχετίζεται αυτή για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση με τις εκταφές των σορών των θυμάτων.

Με αυτή τη δικονομική οδό έγινε δεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και άνοιξε ο δρόμος για εκταφές και τοξικολογικές εξετάσεις για όποιον ή όποια από τους συγγενείς των θυμάτων επιθυμούν.

Μάλιστα, η Εισαγγελία Εφετών χρειάστηκε να επικαλεστεί νεότερα στοιχεία για να ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών. Τα νέα αυτά στοιχεία βέβαια φαίνεται πως δεν υπήρχαν όλες αυτές τις μέρες που βρισκόταν ο Πάνος Ρούτσι σε απεργία πείνας.

Να υπενθυμίσουμε ότι συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει μήνυση κατά των ιατροδικαστών από το 2024. Η μήνυση, ωστόσο, το καλοκαίρι του ίδιου έτους αρχειοθετήθηκε, καθώς δεν προέκυπταν, σύμφωνα με την Εισαγγελία Εφετών, επιβαρυντικά στοιχεία.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν εκταφή των ανθρώπων τους και τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς.