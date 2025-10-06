Έπειτα από 22 μέρες απεργίας πείνας του Ρούτσι η εισαγγελία εφετών ανασύρει την αχειοθετημενη δικογραφία των ιατροδικαστών και ζητά να συσχετιστεί με την προκαταρκτική.

Με απόφαση της εισαγγελίας εφετών ανασύρεται παλαιότερη δικογραφία για τους ιατροδικαστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση των Τεμπών και συσχετίζεται με την δικογραφία για τις εκταφές που είναι σε εξέλιξη από την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας.

Με αυτή τη δικονομική οδό γίνεται δεκτό το αίτημα Ρούτσι για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του και ανοίγει ο δρόμος για εκταφές και τοξικολογικές για όποιον ή όποια από τους συγγενείς των θυμάτων επιθυμούν.

Μάλιστα η εισαγγελία εφετών επικαλείται νέα στοιχεία για να ανασύρει τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, τα οποία νέα στοιχεία βέβαια δεν υπήρχαν εδώ και 22 μέρες που βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι σε απεργία πείνας.

Να υπενθυμίσουμε ότι συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει μήνυση κατά των ιατροδικαστών. Η μήνυση είχε υποβληθεί από συγγενείς θυμάτων κατά των ιατροδικαστών το 2024. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους αρχειοθετηθηκε καθώς δεν προέκυπταν σύμφωνα με την εισαγγελία εφετών επιβαρυντικά στοιχεία.

Σήμερα πια, μετά 22 μέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι η εισαγγελία εφετών ανασύρει την αχειοθετημενη δικογραφία των ιατροδικαστών και ζητά να συσχετιστεί με την προκαταρκτική που διέταξε η διευθυνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών.

Μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι συγγενείς των θυμάτων στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούν εκταφή των ανθρώπων τους και τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς.

Η άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης στο αίτημα Ρούτσι

Όπως έγραφε νωρίτερα η Λώρα Ιωάννου στο Dnews, χρειάστηκαν 22 ημέρες απεργίας πείνας από τον Πάνο Ρούτσι για να καταλάβει η κυβέρνηση το αυτονόητο... Ότι με την άκαμπτη στάση της στο αίτημα του τραγικού πατέρα να μάθει από τι πέθανε το παιδί του δημιούργησε ένα νέο - αχρείαστο - μέτωπο όχι μόνο με τους γονείς των θυμάτων στα Τέμπη, αλλά και με όλους τους γονείς που ταυτίζονται με τον πόνο του συγκεκριμένου πατέρα.

Στο Μαξίμου χτύπησε συναγερμός από την Παρασκευή. Όταν ο Ν. Δένδιας και αρκετοί υπουργοί και βουλευτές προχώρησαν συντονισμένα σε μίνι «γαλάζιο» αντάρτικο.

Στα χνάρια του Ν. Δένδια που είπε ευθαρσώς ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι πάτησαν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης, ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής Δ. Αβραμόπουλος και οι βουλευτές Δ. Μαρκόπουλος και Δ. Καλογερόπουλος. Και πολλοί ακόμη που δεν μίλησαν δημόσια αλλά στο παρασκήνιο που χαρακτήριζαν την στρατηγική της κυβέρνησης «αδιέξοδη».

Τότε η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει εγκλωβισμένη σε μία θέση που της δημιουργούσε δύο σοβαρά προβλήματα: Τον κίνδυνο μιας νέας κοινωνικής έκρηξης από μία κακή εξέλιξη στην υγεία του Πάνου Ρούτσι και τον κίνδυνο να νομιμοποιήσει την «γαλάζια» εσωκομματική αντιπολίτευση και να την ταυτίσει με τον Ν. Δένδια.

Η οπισθοχώρηση της κυβέρνησης είναι καθολική και άτακτη.

Η επιμονή της κυβέρνησης στον γράμμα του νόμου, στο επιχείρημα δηλαδή, ότι αφού η δικαιοσύνη είχε απορρίψει δύο φορές παρόμοιο αίτημα για εκταφή στο παρελθόν προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις δεν έπρεπε να ξαναανοίξει το θέμα αποδείχθηκε – εκ των υστέρων- προσχηματική.

Διότι από το «γιοκ» της Προέδρου του Αρείου Πάγου περάσαμε σήμερα στο «ναι» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Χωρίς μάλιστα να δημιουργηθεί πρόβλημα με την έναρξη της δίκης αφού σύμφωνα με την δικαιοσύνη τα όποια αποτελέσματα των τοξικολογικών θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση στην δίκη που θα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το μόνο που κατάφερε με τους τα μπρος - πίσω και τους λανθασμένους χειρισμούς η κυβέρνηση είναι να χάσει τις εντυπώσεις για Τρίτη φορά στην υπόθεση των Τεμπών, να πυροδοτήσει ένα νέο εσωκομματικό μέτωπο και να δικαιώσει και ενισχύσει εκλογικά πολιτικούς αρχηγούς όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου που δέχθηκε τόνους από κυβερνητικά πυρά στο όνομα της εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου.

Αίτημα ενημέρωσης από την Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα, αίτημα ενημέρωσης στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Με αυτό, ζητά να μάθει την πορεία αιτήματος εκταφής τής κόρης της, Μάρθης, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Το αίτημα είχε υποβληθεί στις 25 Σεπτεμβρίου με αντικείμενο τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.