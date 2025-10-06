Από το «γιοκ» της Προέδρου του Αρείου Πάγου περάσαμε σήμερα στο «ναι» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Χωρίς μάλιστα να δημιουργηθεί πρόβλημα με την έναρξη της δίκης αφού σύμφωνα με την δικαιοσύνη τα όποια αποτελέσματα των τοξικολογικών θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση στην δίκη που θα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χρειάστηκαν 22 ημέρες απεργίας πείνας από τον Πάνο Ρούτσι για να καταλάβει η κυβέρνηση το αυτονόητο... Ότι με την άκαμπτη στάση της στο αίτημα του τραγικού πατέρα να μάθει από τι πέθανε το παιδί του δημιούργησε ένα νέο – αχρείαστο- μέτωπο όχι μόνο με τους γονείς των θυμάτων στα Τέμπη, αλλά και με όλους τους γονείς που ταυτίζονται με τον πόνο του συγκεκριμένου πατέρα.

Στο Μαξίμου χτύπησε συναγερμός από την Παρασκευή. Όταν ο Ν. Δένδιας και αρκετοί υπουργοί και βουλευτές προχώρησαν συντονισμένα σε μίνι «γαλάζιο» αντάρτικο.

Στα χνάρια του Ν. Δένδια που είπε ευθαρσώς ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι πάτησαν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης, ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής Δ. Αβραμόπουλος και οι βουλευτές Δ. Μαρκόπουλος και Δ. Καλογερόπουλος. Και πολλοί ακόμη που δεν μίλησαν δημόσια αλλά στο παρασκήνιο που χαρακτήριζαν την στρατηγική της κυβέρνησης «αδιέξοδη».

Τότε η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει εγκλωβισμένη σε μία θέση που της δημιουργούσε δύο σοβαρά προβλήματα: Τον κίνδυνο μιας νέας κοινωνικής έκρηξης από μία κακή εξέλιξη στην υγεία του Πάνου Ρούτσι και τον κίνδυνο να νομιμοποιήσει την «γαλάζια» εσωκομματική αντιπολίτευση και να την ταυτίσει με τον Ν. Δένδια.

Η οπισθοχώρηση της κυβέρνησης είναι καθολική και άτακτη.

Η επιμονή της κυβέρνησης στον γράμμα του νόμου, στο επιχείρημα δηλαδή, ότι αφού η δικαιοσύνη είχε απορρίψει δύο φορές παρόμοιο αίτημα για εκταφή στο παρελθόν προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις δεν έπρεπε να ξαναανοίξει το θέμα αποδείχθηκε – εκ των υστέρων- προσχηματική.

Διότι από το «γιοκ» της Προέδρου του Αρείου Πάγου περάσαμε σήμερα στο «ναι» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Χωρίς μάλιστα να δημιουργηθεί πρόβλημα με την έναρξη της δίκης αφού σύμφωνα με την δικαιοσύνη τα όποια αποτελέσματα των τοξικολογικών θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έρευνα και αξιοποίηση στην δίκη που θα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το μόνο που κατάφερε με τους τα μπρος – πίσω και τους λανθασμένους χειρισμούς η κυβέρνηση είναι να χάσει τις εντυπώσεις για Τρίτη φορά στην υπόθεση των Τεμπών, να πυροδοτήσει ένα νέο εσωκομματικό μέτωπο και να δικαιώσει και ενισχύσει εκλογικά πολιτικούς αρχηγούς όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου που δέχθηκε τόνους από κυβερνητικά πυρά στο όνομα της εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου.

Η απάντηση Ρούτσι

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:

-Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.

-Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.α.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

-Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογενείας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει.

Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».