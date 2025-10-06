Αν και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών δεν γνώριζε κάτι σχετικά, επιμένοντας πως η εντολή για την εκταφή, αφορά μόνο την ταυτοποίηση μέσω DNA, εντούτοις πληροφορίες αναφέρουν πως τις επόμενες ώρες θα υπάρξει εισαγγελική απόφαση και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Το πράσινο φως για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις, φαίνεται διατεθειμένη να ανάψει τώρα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας, μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας που πραγματοποιεί ο τραγικός πατέρας ζητώντας να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Αν και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών δεν γνώριζε κάτι σχετικά, επιμένοντας πως η εντολή για την εκταφή, αφορά μόνο την ταυτοποίηση μέσω DNA, εντούτοις πληροφορίες αναφέρουν πως τις επόμενες ώρες θα υπάρξει εισαγγελική απόφαση και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Θα επιτραπεί μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, να γίνει εκταφή και στις υπόλοιπες σορούς των θυμάτων των Τεμπών, για τις οποίες έχει υποβληθεί από τους γονείς ανάλογο αίτημα, να υποβληθούν στις τοξικολογικές εξετάσεις που ζητούν.

Η ανακοίνωση της απόφασης θα γίνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας αφού πλέον θα... ξεπεράσουν το πρόσχωμα της καθυστέρησης που αρχικά επικαλούνταν, στηρίζοντας την αρνητική τους στάση. Όπως διευκρινίζουν τώρα δικαστικές πηγές, δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, καθώς δεν ανοίγει και πάλι η ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα για το οποίο αναμένεται πλέον ο προσδιορισμός της δίκης. Θα είναι ξεχωριστή δικογραφία που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης των σορών και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα διαβιβαστούν στο δικαστήριο για να αξιοποιηθούν. Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για άλλες αξιόποινες πράξεις, η ποινική της πορεία θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο.

Σε κάθε περίπτωση, το κύμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι το οποίο συνεχίζεται καθημερινά αλλά και οι δηλώσεις ακόμη και από στελέχη της ΝΔ για το «δίκαιο και ηθικό αίτημα» του, δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τις δικαστικές αρχές που έψαχναν έναν ...εύσχημο τρόπο να επανακαθορίσουν τη στάση τους και να μη χρεωθούν δυσάρεστες εξελίξεις στην υγεία του τραγικού πατέρα από τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της περιοχής, όπως προβλέπεται από τον νόμο ενώ οι συγγενείς των θυμάτων θα διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.