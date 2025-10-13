Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου και πολύ γρήγορα να ανακοινώσει αυτό το μέτρο, σχολίασε ο Πάνος Ρούτσι.

Κριτική στην απόφαση του πρωθυπουργού για αλλαγή του καθεστώτος στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, άσκησε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Ακόμα και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας, έσβησε. Ο πρωθυπουργός φανερά θυμωμένος από την πρόσφατη δικαίωσή μου, επιδόθηκε σε μία ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου, που έκανα απεργία πείνας για 23 ημέρες - δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου και πολύ γρήγορα να ανακοινώσει αυτό το μέτρο. Με αυτόν τον τρόπο θέλει πάση θυσία να μας διώξει, να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων και να καθαρίσει το τοπίο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, θα είμαστε εκεί όλοι. Αν το κάνει, δεν θα θέλει να ζήσει αυτό που θα γίνει την επόμενη ημέρα», είπε αρχικά.

«Δεν πρόκειται να του κάνω ούτε εγώ ούτε οι συγγενείς. Ο κόσμος θα το κάνει, γιατί απλά δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι», πρόσθεσε.

«Εκεί είναι ένα σημείο που κάθε βράδυ τα παιδιά από την ομάδα Μέχρι Τέλους διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων, είναι ένα σημείο όπου όλος ο κόσμος περνάει από εκεί. Έχει γίνει μνημείο πια, δεν ενοχλούμε κανέναν, είναι ένα μνημείο που δείχνει ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση 2,5 χρόνια, με τη συγκάλυψη», υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι.

Σχολιάζοντας την απόφαση του πρωθυπουργού, πρόσθεσε ότι «Μπορεί να είναι και πολιτικά παιχνίδια και σε αυτό δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο, αλλά παίζει ρόλο και η απεργία μου, ναι. Ήταν πολύ γρήγορη η "απάντηση" του πρωθυπουργού. Καταρχάς, αναφέρθηκε σε "εκδηλώσεις". Αυτό που έκανα εγώ δεν ήταν εκδήλωση, ήταν να απαιτήσω την εκταφή του παιδιού μου για να μάθω από τι πέθανε», κατέληξε.

«Ειλικρινά, δεν βλέπω τον λόγο τι του ενοχλεί εκεί πέρα», σχολίασε.

Απαντώντας σε όσους μίλησαν για χειραγώγησή του από κάποιους για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, ο κ. Ρούτσι είπε: «Ποτέ δεν έχουμε κατέβει ούτε με κόμμα ούτε με χρώμα. Το ότι πολιτικοποιούν το θέμα μας, εμάς δεν μας αγγίζει αυτό. Εμείς θέλουμε να δικαιωθούν τα παιδιά μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgxhm6bm521?integrationId=40599y14juihe6ly}