Οργή και αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο.

Οαγροτικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό, με τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις να πληθαίνουν καθημερινά. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ο Χρήστος Γκίκας, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό, ξεκίνησε απεργία πείνας.

Ο κ. Γκίκας συμμετείχε πρόσφατα σε διαμαρτυρία κτηνοτρόφων έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, στη Λάρισα. Όπως δήλωσε, «είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα. Μας άφησαν χωρίς εισόδημα, χωρίς μέλλον».

Ο ίδιος τονίζει ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι όλοι οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους να λάβουν τουλάχιστον 1.000 ευρώ μηνιαίο επίδομα για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους, μέχρι να επαναφερθούν τα ζώα τους.

Ο κτηνοτρόφος περιγράφει ότι η απόφασή του ήταν αποτέλεσμα των δυσκολιών στην επικοινωνία με το γραφείο του υπουργού: «Δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά όταν αρνήθηκαν να δεχτούν πενταμελή επιτροπή μας για να καταθέσουμε υπόμνημα, ζητώντας μόνο τρία άτομα να ανέβουν, αντισταθήκαμε για να μην στοχοποιηθούν οι υπόλοιποι. Αρνήθηκαν να κατέβουν εκείνοι να μας δουν, και έτσι ξεκίνησαν όλα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεργάτες του υφυπουργού επικοινώνησαν με τον Χρήστο Γκίκα, προσκαλώντας τον σε συνάντηση με τον υπουργό, ωστόσο ο κτηνοτρόφος παραμένει έξω από το γραφείο και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας.