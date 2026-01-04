Όσα αποφασίστηκαν στην κρίσιμη σύσκεψη των Μαλγάρων.

Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, στην οποία συμμετείχαν 62 μπλόκα, το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.25). Όπως έγινε γνωστό, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών και των παραδρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τον αγώνα μας. Είναι μια εξέγερση, η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι έχει ευθύνες. Θα κλείσουμε όλους τους δρόμους από την Πελοπόννησο μέχρι και τον Έβρο», τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.

Ο κ. Μαρούδας ενημέρωσε πως πλέον βρισκόμαστε «στην 36η ημέρα κινητοποιήσεων» και δήλωσε πως «δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη στη συνέλευση» πέραν της κλιμάκωσης. «Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωσή μας», επισημαίνει.

Από πλευράς του ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, δήλωσε ότι: «Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση. Η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο. Αυτό περιμένουμε, διαφορετικά Πέμπτη Παρασκευή θα υπάρχει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα, κλείσιμο τελωνείων, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση με ψέματα να υποχωρήσουμε».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.