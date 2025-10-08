Κρατώντας λίγα λουλούδια, ο Πάνος Ρούτσι, αποχώρησε από το Σύνταγμα και συνεχίζει το ταξίδι του για τη δικαίωση του παιδιού του.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε και σήμερα στο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα για τους πει αυτή τη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Λίγο πριν αποχωρήσει από το Σύνταγμα όπου και σταμάτησε χθες την απεργία πείνας μετά από 23 μέρες, τόνισε ότι «σήμερα είναι μια μέρα χαράς και τριπλής μπορώ να πω νίκης, γιατί κερδίσαμε μια μάχη. Αλλά υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται κι αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους».

Νωρίτερα σήμερα, σε δηλώσεις του στο MEGA, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε την αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του, προκειμένου να διασφαλιστεί πως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν όπως πρέπει.

«Οι δικοί μας τεχνικοί σύμβουλοι θα έρθουν από το εξωτερικό, γιατί πια στην Ελλάδα δεν εμπιστευόμαστε τίποτα με αυτά που έχουμε δει και ζήσει. Ήταν επιλογή μας και θέλαμε να είναι από το εξωτερικό», δήλωσε μεταξύ άλλων.

