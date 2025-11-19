Ο Νίκος Καρβέλας «αγκαλιά» με την κιθάρα του ερμηνεύει το νέο του τραγούδι.

Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι και music video «Γονείς», που κυκλοφορεί από την Panik Gold.

Το «Γονείς» αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης διαδικτυακής συνέντευξης του Νίκου Καρβέλα και κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού.

{https://www.youtube.com/watch?v=rGcR9nLgy_U}

«Αυτή είναι η ανταπόκριση στις προτροπές εκείνων που το ζήτησαν, με την ευχή η ανθρωπότητα κάποτε να θεραπευτεί από την πανδημία μιας τέτοιας εξάρτησης».

Βρείτε το «Γονείς» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/goneis