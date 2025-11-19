Ο Γιάννης Σμαραγδής, αποκάλυψε τα τελευταία λόγια της συζύγου του, Ελένη, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Με συγκίνηση και βαθιά αγάπη, μίλησε ο σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής για τη σύζυγό του, Ελένη, η οποία έφυγε από τη ζωή προ τριετίας, σημειώνοντας μάλιστα πως την ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια της την αφιερώνει.

Ειδικότερα, ο σκηνοθέτης, το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και μίλησε για τη γυναίκα του, αλλά και τη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά την απώλειά της.

Συγκινεί ο Γιάννης Σμαραγδής μιλώντας για τη γυναίκα του, Ελένη

Ο Γιάννης Σμαραγδής, με τη σύζυγό του, σημείωσαν 54 χρόνια κοινής πορείας στη ζωή, έχοντας αντιμετωπίσει δύσκολες και ευχάριστες στιγμές ο ένας στο πλευρό του άλλου, όπως ανέφερε ο ίδιος.

«Όλοι έχουμε έναν άγγελο. Εγώ δίπλα μου είχα τη γυναίκα μου, την Ελένη. Της Ελένης δίνονταν και μου τα περνούσε, κυριολεκτώ», σχολίασε μιλώντας για την σύζυγό του και τη βοήθεια που λάμβανε κατά τη διάρκεια της συγγραφής των σεναρίων.

Αποκάλυψε μάλιστα συγκινημένος: «Η ταινία αυτή, ο «Καποδίστριας», της την αφιερώνω. Το σενάριο είχε γραφτεί 70 φορές. Λίγες ημέρες πριν φύγει, πήρε την τελευταία μορφή. Κρατούσε ένα μικρό μολυβάκι κι έκανε τις τελευταίες διορθώσεις… Την τελευταία φορά είπε «Γιάννη, αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία» και έφυγε. Εκείνη το ήξερε όμως. Το ήξερε ότι θα φύγει».

Με αφορμή αυτό, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που βίωσε μετά την απώλειά της: «Έπεσα στα πατώματα. Για έξι μήνες κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Δεν σήκωνα τα τηλέφωνα».

«Η Ελένη μου έλαμπε. Ήταν τόσο λαμπερή και όμορφη… Δεν την είδα ποτέ να γκρινιάζει. Ήταν ένας άγγελος Ήμασταν μαζί από 16 χρονών. Από τότε που ξέρω τον εαυτό μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παρ’ όλα αυτά ο σκηνοθέτης, δεν δίστασε να αναφερθεί σε ορισμένες «σκοτεινές συνθήκες» και σε τυχόν «αδυναμίες» του, τις οποίες όμως φαίνεται να αντιμετώπισαν: «Ντρεπόμουν απέναντι στην Ελένη που είχε αυτή την απέραντη καλοσύνη να μη γίνω καλός άνθρωπος. Με κοίταζε και μου έλεγε «Μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις». Μετά από αυτό μπορείς να πας ξανά;», διερωτήθηκε και συνέχισε: «Μπήκα σε πειρασμούς, αλλά η Ελένη με συγχωρούσε. Αυτό είναι αληθινή αγάπη. Είμαι τυχερός, γιατί το έζησα».

«Αν δεν είχε έρθει η Ελένη στη ζωή μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα από αυτά που έκανα. Όλα όσα έχω κάνει ήταν δική της ιδέα», κατέληξε ο Γιάννης Σμαραγδής.

