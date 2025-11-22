Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή σε κλάδους όπου παρατηρείται σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προδημοσίευση της νέας δράσης «Παράγουμε εδώ», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και διαθέτει συνολικούς πόρους ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς, μέσα από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης.

Η προδημοσίευση περιγράφει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών, την τεχνολογική αναβάθμιση, την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και την ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και στη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται ενέργειες σχεδιασμού, αναβάθμισης συσκευασίας και ανάπτυξης branding, καθώς και το μισθολογικό κόστος εξειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της παραγωγής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή σε κλάδους όπου παρατηρείται σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης. Μεταξύ των τομέων που αναμένεται να συμπεριληφθούν είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, τα χημικά και πλαστικά, τα βασικά μέταλλα, τα ηλεκτρονικά και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, ο βιομηχανικός μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μέσα μεταφοράς και σειρά βιομηχανικών καταναλωτικών προϊόντων όπως ένδυση, υπόδηση και έπιπλα. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση.

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, να απασχολούν τουλάχιστον μία ΕΜΕ και να λειτουργούν νομίμως και αποκλειστικά ως εταιρικές ή εμπορικές επιχειρήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δαπάνες που καλύπτονται περιλαμβάνουν μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες, δράσεις προβολής και έμμεσες δαπάνες. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά σχέδιο είναι 100.000 ευρώ, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 200.000 ευρώ και ποσοστό επιχορήγησης 50%. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων θα ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ. Η προδημοσίευση βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025.