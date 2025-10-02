Σφοδρές καταιγίδες αναμένενονται στην Αττική τις επόμενες ώρες με τα φαινόμενα να είναι κατά περιοχές ιδιαιτέρως ισχυρά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του windy, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν την Αττική από νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 3 σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, ο Πειραιάς, η Γλυφάδα, το κέντρο, το Χαλάνδρι αλλά και ανατολικότερα σε περιοχές όπως η Παιανία Κερατέα, Κορωπί, Καλύβια, Ανάβυσσος.

Παράλληλα, έντονη βροχή προβλέπεται από νωρίς σε περιοχές όπως το Μαρούσι ενώ το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται καταιγίδες στα βόρεια προάστια.

Τσατραφύλλιας: Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία θα είναι «ύπουλη και επικίνδυνη εξαιτίας της ζεστής θάλασσας», με τα κύρια χαρακτηριστικά της να είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή σε Μακεδονία -Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος του Alpha στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις (πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.

Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο.

Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

Αττική : Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες.

Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα:

-Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού): Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

-Τροποποίηση κίνησης: Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού.Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να «τραβήξει» το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν».

