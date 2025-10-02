Αλλάζει ριζικά ο καιρός σήμερα. Η κακοκαιρία χτες σάρωσε την δυτική Ελλάδα ενώ σήμερα αναμένεται να φέρει σφοδρές καταιγίδες στην Αττική και σε άλλες περιοχές.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Θοδωρής Κολυδάς «Διατηρούνται τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας και στα νέα τρεξίματα των μοντέλων, με πρόσκαιρα μεγάλες ραγδαιότητες βροχής και ανατολική κίνηση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τι ώρα καταιγίδα στην Αθήνα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του windy, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν την Αττική από νωρίς το μεσημέρι, γύρω στις 3 σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, ο Πειραιάς, η Γλυφάδα, το κέντρο, το Χαλάνδρι αλλά και ανατολικότερα σε περιοχές όπως η Παιανία Κερατέα, Κορωπί, Καλύβια, Ανάβυσσος.

Παράλληλα, έντονη βροχή προβλέπεται από νωρίς σε περιοχές όπως το Μαρούσι ενώ το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται καταιγίδες στα βόρεια προάστια.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

112 στα νησιά του Ιονίου, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία

Το βράδυ της Τετάρτης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας και της Ηλείας που τους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που αναμένεται το διήμερο Πέμπτη 02/10/25 και Παρασκευή 03/10/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.